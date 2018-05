Padova | i cambiamenti climatici chiudono il “Viaggio al centro della scienza”

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Ultimo appuntamentoprima edizionefortunata rassegna divulgativaal, promossa adall’Istituto di Ricerca Pediatrica CittàSperanza e dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP). La conferenza conclusiva, in programma mercoledì 30 maggio alle ore 18 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni, svelerà “Sette cose da sapere sul clima che cambia”. A rivelarle sarà Elisa Palazzi, ricercatrice dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente di fisica del clima all’Università di Torino, studiosa deinelle regioni di montagna, in particolare degli impatti sul ciclo idrologico e l’ecosistema. L’incontro, ad ingresso libero, farà il punto sulle conoscenze acquisite e su come evolverà il clima nei prossimi decenni, ponendo ...