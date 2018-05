Otto pagine di insulti contro Sergio Mattarella

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) "Dovremmo fargli fare la fine del pezzo di merda del fratello". "deve morire". Sul web sono state trovate almenodi minacce eil Capo dello Stato,, dopo la serata di domenica in cui è fallito il tentativo di Giuseppe Conte di far partire il governo tra M5s e Lega.Alcuni se la prendono anche col premier incaricato Carlo Cottarelli, scrivendo: "Buongiorno, ma che cazzo andiamo a votare tanto il voto nostro non vale a nientemuori venduto tu e Cottarelli". Altri rincarano la dose e accanto alla foto dicommentano: "Questo è un dittatore e un uomo di merda". E ancora tantissime minacce di morteil Capo dello Stato.La Polizia postale ha avviato un monitoraggio su siti web e social con l'obiettivo di segnalare all'autorità giudiziaria tutti quei comportamenti e dichiarazioniil ...