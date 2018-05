Ora sciacquati la bocca Scontro Alfano-Di Maio

ilgiornale

(Di lunedì 28 maggio 2018) Angelinorisponde in modo duro a Luigi Di. Il capo politico dei pentastellati subito dopo il naufragio del governo Conte ha attaccato il Colle con queste parole: "In questo Paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Angelino, puoi essere una persona sotto indagine per corruzione e il ministro lo puoi fare, ma se hai criticato l'euro e l'Europa non puoi permetterti neanche di fare ministro dell'Economia. Ma non finisce qui". parole aspre che non sono state gradite dal ministro degli Esteri che su Twitter ha deciso di replicare in modo netto: "Di: niente laurea nella vita universitaria, niente professione nella vita civile, niente governo nella vita politica. Disei uguale a niente.laprima di parlare di me. In tribunale risponderai di ciò che hai detto". Insomma tra i due ormai èaperto.Di: niente ...