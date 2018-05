Omicidio-suicidio : madre e figlia trovate morte : È passata da poco la mezzanotte quando nel borgo di Cecchina, poco lontano da Roma e Frascati, si consuma secondo la prima ipotesi formulata dalle forze dell'ordine un caso di Omicidio-suicidio. Una madre accoltella la figlia e poi si getta nel vuoto dal tetto della sua abitazione. A nulla serve l'arrivo tempestivo dei soccorsi sul luogo, le due donne vengono subito dichiarate morte. La prima ricostruzione Alle porte di Roma, dopo il suicidio ...

Roma - madre e figlia morte : Omicidio-suicidio?/ Ultime notizie : giovane accoltellata - 43enne giù dal terrazzo : Roma, madre e figlia morte: si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 08:38:00 GMT)

Madre e figlia morte vicino Roma - ipotesi Omicidio-suicidio dopo lite - : Una 43enne e una ragazza di 18 sono state trovate senza vita a Cecchina dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio scoppiato nel loro appartamento. La ragazza sarebbe stata ...

Madre e figlia morte vicino Roma - ipotesi Omicidio-suicidio dopo lite : Madre e figlia morte vicino Roma, ipotesi omicidio-suicidio dopo lite Una 43enne e una ragazza di 18 sono state trovate senza vita a Cecchina dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio scoppiato nel loro appartamento. La ragazza sarebbe stata accoltellata, la Madre sarebbe stata vista salire sulla terrazza e ...

Madre e figlia morte - Omicidio-suicidio : ANSA, - ROMA, 27 MAG - Una donna di 43 anni e la figlia 18enne sono state trovate morte a Cecchina, vicino Roma, da vigili del fuoco e carabinieri intervenuti per spegnere un incendio divampato nel ...

Madre-figlia morte. Omicidio-suicidio? : 01.25 Una donna di 43 anni e la figlia 18enne sono state trovate morte a Cecchina,vicino a Roma,da Vigili del fuoco e Carabinieri intervenuti per spegnere un incendio divampato nel loro appartamento. La ragazza, che era sul pianerottolo di casa, è stata uccisa con alcune coltellate mentre la madre sarebbe stata vista salire sulla terrazza della palazzina e lanciarsi giù. Sulla vicenda sono in corso indagini dei Carabinieri. Al momento ...

Madre e figlia trovate morte alle porte di Roma : ipotesi Omicidio-suicidio : Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti a Cecchina per un incendio e hanno trovato i corpi delle due donne di 43 e 18 anni. La giovane sarebbe stata...

Omicidio-suicidio - la sorella di Elisa : "Lui la pedinava" / VIDEO : Prato, 27 maggio 2018 - "C'erano le avvisaglie , c'erano tutte". Nel giorno del dolore straziante per la tragica morte di Elisa Amato , la ragazza di Prato uccisa dall'ex fidanzato, Federico Zini , ...

Omicidio-suicidio Prato - sorella vittima a Sky TG24 : “Lui la pedinava” : Omicidio-suicidio Prato, sorella vittima a Sky TG24: “Lui la pedinava” La sorella di Elisa Amato, la 30enne uccisa dall’ex fidanzato che poi si è tolto la vita a San Miniato (Pisa), ha spiegato: “C’erano avvisaglie, era un ragazzo molto disturbato. Lei non ha voluto denunciarlo per stalking perché non voleva farlo ...

Omicidio-suicidio Prato - sorella vittima a Sky TG24 : "Lui la pedinava" - : La sorella di Elisa Amato, la 30enne uccisa dall'ex fidanzato che poi si è tolto la vita a San Miniato , Pisa, , ha spiegato: "C'erano avvisaglie, era un ragazzo molto disturbato. Lei non ha voluto ...

Omicidio-suicidio a Pisa - i genitori del calciatore : “Era tranquillo - rideva e scherzava” : “Venerdì sera abbiamo cenato insieme, era tranquillo, ha giocato col cane. È uscito e ha detto che avrebbe fatto tardi”, così i genitori di Federico Zini, sconvolti per quanto accaduto, hanno ricostruito gli ultimi anni insieme al figlio. Il giovane venerdì notte ha ucciso la ex fidanzata Elisa Amato e poi si è tolto la vita. I loro corpi sono stati trovati in un parcheggio di San Miniato.Continua a leggere

Omicidio-suicidio a Pisa - i genitori del calciatore : “Era tranquillo - rideva e scherzava” : Omicidio-suicidio a Pisa, i genitori del calciatore: “Era tranquillo, rideva e scherzava” “Venerdì sera abbiamo cenato insieme, era tranquillo, ha giocato col cane. È uscito e ha detto che avrebbe fatto tardi”, così i genitori di Federico Zini, sconvolti per quanto accaduto, hanno ricostruito gli ultimi anni insieme al figlio. Il giovane venerdì notte ha […] L'articolo Omicidio-suicidio a Pisa, i genitori del calciatore: “Era tranquillo, ...

NAPOLI - TRAGEDIA AL CENTRO DIREZIONALE/ Video - ragazza muore dopo volo di 40 metri - suicidio o Omicidio? : NAPOLI, TRAGEDIA al CENTRO DIREZIONALE dove una ragazza è precipitata dal 18esimo piano di un edificio morendo sul colpo: si tratta di un suicidio? Accertamenti in corso.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:33:00 GMT)

Il via libera dei medici a Filippone - prima dell'Omicidio-suicidio : "Non presenta disturbi - può avere il porto d'armi" : Cinque giorni prima di uccidere la moglie Marina e la piccola Ludovica, per poi buttarsi giù dal cavalcavia "Alento" di Francavilla al Mare, Fausto Filippone era stato dichiarato "perfettamente idoneo" al porto d'armi sportivo. Il retroscena, svelato da Il Messaggero, racconta di una visita psichiatrica sostenuta il 15 maggio dal manager, nel quale i medici del centro di salute mentale di Chieti non avrebbero riscontrato alcuna ...