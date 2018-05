Oltre 118mila italiani con la sclerosi multipla | +3 400 l’anno

caffeinamagazine

(Di lunedì 28 maggio 2018) Sono118 mila le persone che in Italia vivono con la. Un dato in crescita: sono infatti 3.400 le diagnosi in più ogni anno. La scoperta della malattia avviene prevalentemente tra i 20 e i 40 anni, con un nuovo caso ogni 3 ore. Le donne si ammalano 2 volte di più degli uomini, i giovani sono quasi 60 mila. Il costo medio annuo per la persona conè di circa 45 mila euro, per un totale di5 miliardi l’anno, cui si devono aggiungere costi cosiddetti intangibili (perdita di produttività, coinvolgimento dei familiari e altre vocia ancora) stimati inil 40% dei costi totali. E’ la fotografia tracciata dalla terza edizione del Barometro dell’Aism (Associazione italiana), presentata questa mattina a Roma insieme alle molte iniziative previste per la Settimana dedicata alla malattia. In calendario dal ...