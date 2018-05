Offro 1 500 euro al mese | ma non trovo italiani che accettino i turni in

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) Non riusciva a trovare 8 operai che accettassero di fare idi notte. Mirco Bannini, 47enne di Mombaroccio (Pesaro) e titolare della Supercap (azienda che produce tappi per distillati), è stato poi sommerso dai curriculum, salvo vedere gli operai assunti rinunciare al posto ottenuto dopo poche settimane. Il motivo? I, ritenuti non adeguati. Oggi Bannini si sfoga sulle pagine de La Nazione.Abbiamo assunto otto persone. Ma due hanno rinunciato dopo poche settimane. Me l'hanno detto chiaramente, non se la sentivano di fare i, di lavorare anche nei festivi.Eppure i curriculum erano arrivati in massa, per i posti di lavoro che offrivano da 1450 a 1550netti, per 40 ore settimanali. Dopo il nostro appello di gennaio in venti giorni ci sono arrivate 900 domande.Ma la lista si è sfoltita subito: è bastato un questionario online, 35 persone non erano ...