Obiettivo detox | perchè | come e dove

Bergamia Thalasso Spa - Obiettivo Detox nel segno del Bergamotto

(Di lunedì 28 maggio 2018)significa detossinare, ovvero eliminare dal corpo tutte quelle sostanze, tossine e “veleni” che accumuliamo. Quotidianamente siamo soggetti a sostanze chimiche assunte tramite l’alimentazione, basta pensare ai pesticidi su frutta e verdura, o conservanti ed edulcoranti contenuti in alcuni cibi prodotti in modo industriale. Il consumo costante di un alimento, soprattutto nelle diete poco variegate provoca inevitabilmente un accumulo di qualche sostanza che, superati certi valori, può risultare tossica. Gli stessi farmaci rappresentano un’assunzione volontaria di sostanze tossiche, soprattutto quelli assunti quotidianamente, che sottopongono il nostro organismo a lavoro extra per eliminare le sostanze e metaboliti generati dalla loro digestione. E che dire dell’inquinamento nei grandi centri urbani? I livelli delle polveri sottili sono sempre sopra la soglia di tollerabilità, ...