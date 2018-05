: RT @RogerHalsted: Scommetto che gli scribacchini del NYT non troveranno nemmeno una macchia nel curriculum di #Cottarelli - marise325 : RT @RogerHalsted: Scommetto che gli scribacchini del NYT non troveranno nemmeno una macchia nel curriculum di #Cottarelli - NotizieIN : NYT: Cottarelli preferito da Berlusconi - CybFeed : #News #NYT: Cottarelli preferito da Berlusconi -

Carloè un uomo di esperienza ed è "la scelta preferita" di. Lo scrive il NYT che, dopo aver sottolineato negli ultimi giorni la mancanza di esperienza politica di Conte, mette ora in evidenza come l'ex 'mister forbici' sia un uomo che ha costruito la sua preparazione lavorando al Fondo monetario internazionale come direttore del Dipartimento che si occupa degli affari relativi ai bilancio degli stati e dopo aver lavorato in Banca d'Italia e all'Eni. E parla bene inglese,scrive.(Di lunedì 28 maggio 2018)