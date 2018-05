Nuovo amore per Emma Marrone? Le indiscrezioni tra relazioni passate e il desiderio di maternità “anche con espedienti della scienza” : Un Nuovo amore per Emma Marrone? L'indiscrezione di Verissimo scatena il web sul possibile "fidanzato nascosto" della cantante vincitrice di Amici. Durante la rubrica Giri di Valzer, nella puntata conclusiva di stagione di sabato 26 maggio, si è parlato di "personaggi famosi" da tenere d'occhio in vista dell'estate, tra cui proprio l'artista salentina. Secondo l'indiscrezione di Verissimo, Emma Marrone starebbe frequentando qualcuno, che però ...

Scialpi ha un Nuovo amore : “Ecco Leo” : Scialpi ha un nuovo amore. Dopo la separazione da Roberto Blasi, il cantante ha ritrovato il sorriso accanto a Leo. Il nuovo fidanzato dell’artista è americano, ha alle spalle un matrimonio, due figlie ed è anche nonno. L’incontro, come ha raccontato lo stesso Scialpi, è avvenuto in un bar a Los Angeles. L’uomo che è riuscito a far battere il cuore del cantante, dopo l’addio burrascoso con il marito ed ex manager, ...

Emma Marrone ha un Nuovo amore? / "Potrebbe esserci un fidanzato segreto" : l'indiscrezione a Verissimo : Emma Marrone ha un nuovo fidanzato? "Potrebbe esserci un amore segreto nella sua vita": Verissimo lancia l'indiscrezione nei Giri di Valzer di oggi 26 maggio(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:15:00 GMT)

Grande Fratello 15 puntata 25 maggio 2018 : è di Nuovo amore tra Lucia e Filippo? : ...

Le Vibrazioni insieme a Jake La Furia nel Nuovo singolo “Amore Zen” : È uscito anche il video! The post Le Vibrazioni insieme a Jake La Furia nel nuovo singolo “Amore Zen” appeared first on News Mtv Italia.

Calcutta - esce il Nuovo album ”Evergreen”/ Video - il cantore dell'amore sconfitto che ama Dario Hubner : Il nuovo disco di Calcutta, Evergreen, conferma l'artista di Latina voce dell'amore della sua generazione: un amore fatto di sconfitte e ricordi, ecco di cosa si tratta (Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:50:00 GMT)

Amore Zen de Le Vibrazioni feat. Jake La Furia - il Nuovo singolo sarcastico sulla società (testo e video) : Si intitola Amore Zen il nuovo singolo de Le Vibrazioni feat. Jake La Furia, disponile in radio e in digital download da oggi, venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo inedito è un brano sarcastico sulla società attuale, la descrive come un grande zoo all'interno del quale si muovono una serie di animali, disposti a tutto pur di apparire ad ogni costo. “Siamo tutti animali che vogliono apparire a tutti i costi e che bramano un posto di ...

Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri e Sean Kingston nel Nuovo singolo “Amore e Capoeira” : In uscita l'1 giugno The post Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri e Sean Kingston nel nuovo singolo “Amore e Capoeira” appeared first on News Mtv Italia.

Annunciato il Nuovo singolo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston : Amore e Capoeira atteso a giugno : Il nuovo singolo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri sta per arrivare. Amore e Capoeira sarà rilasciato il 1° giugno 2018 e sarà una nuova corsa al tormentone estivo dopo L'esercito del selfie. L'annuncio arriva dai canali social dei due produttori, ormai abituati ai dischi di platino, nei quali hanno rilasciato la data ufficiale nella quale torneranno in radio con un nuovo brano dopo Da sola/In the night con Elisa e Tommaso Paradiso dei ...

Il Nuovo amore di Bianca Atzei è un naufrago dell’Isola : Abbiamo assistito alla storia d’amore con Max Biaggi, poi la fine del loro legame e la partecipazione all’Isola dei famosi. Ora però si apre un nuovo capitolo per Bianca Atzei. La cantante è sulle prime pagine dei giornali di gossip da molti mesi. Da quando è iniziata la relazione con Biaggi, passando per le dichiarazioni d’amore sui social durante il ricovero del campione, per arrivare poi alla fine della loro storia ...

BIANCA ATZEI DIMENTICA MAX BIAGGI/ Il Nuovo amore della cantante e quel retroscena su Amici (Domenica Live) : BIANCA ATZEI DIMENTICA Max BIAGGI annunciando, ai microfoni di Domenica Live di Barbara D'Urso, l'inizio di una nuova storia d'amore. Ecco chi ha conquistato il suo cuore.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:20:00 GMT)

“Ho un Nuovo amore…”. Bianca Atzei spiazza tutti. E sorride. Poi la rabbia verso Max Biaggi : “Un vigliacco - vi dico perché” : Da quando è tornata dall’Isola dei Famosi sembra un’altra persona. Del resto lo aveva detto: “Vado in Honduras per trovare me stessa”. E così è stato. Della ragazza minuta e spaurita che era è rimasto poco o niente. Bianca Atzei non si nasconde più e non ha paura di parlare chiaro e tondo. Ha scelto Domenica Live per raccontarsi e parlare della fine della storia d’amore con Max Biaggi.«Io voglio comunque tenere un ricordo bello e positivo ...

Anna Tatangelo/ Dopo Gigi D’Alessio un Nuovo amore? “Corteggiatori? Non si vede nessuno - solo complimenti…” : Anna Tatangelo, Dopo Gigi D’Alessio un nuovo amore? “Corteggiatori? Non si vede nessuno, solo complimenti…”, l'intervista radiofonica e le nuove dichiarazioni sul futuro.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:40:00 GMT)

Massimo Boldi - Nuovo amore dopo Loredana De Nardis : è Veronica Rega/ Periodo d’oro per Cipollino : Massimo Boldi lascia Loredana De Nardis e torna al cinema per girare il nuovo cinepanettone di Natale: “Da ora inizia il mio fidanzamento con Christian De Sica!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:03:00 GMT)