Nuova Fiat 500 Collezione? In giro per l' Europa

La Nuova Fiat 500 Collezione in passerella in Europa chiude il tour a Madrid : Si è concluso ieri il tour europeo della nuova Fiat 500 Collezione che ha sfilato sulle più prestigiose passerelle europee: da Milano a Londra, da Berlino a Parigi, fino a Madrid. Protagonista in cinque location suggestive, sospese tra moda, arte e design, la serie speciale ha svelato la sua anima più fashion, avvolta da una splendida livrea bicolore “Primavera” Si è svolta ieri l’ultima tappa del tour europeo che ha visto la ...