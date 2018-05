Nuova era bimbi con Sma - priorità diagnosi precoce : Milano, 28 mag. (AdnKronos Salute) – “Stanno cambiando molte cose per i pazienti con atrofia muscolare spinale (Sma). Per la prima volta abbiamo dei trattamenti, per la prima volta possiamo non solo cercare di rallentare il decorso della malattia, ma addirittura in alcuni casi, se si interviene precocemente, di agire molto più attivamente modificandone la storia naturale. E il bisogno più grosso è forse proprio questo: cercare di ...

Salute - l’esperto : “Nuova era per i bimbi con la sma - la priorità è la diagnosi precoce” : “Stanno cambiando molte cose per i pazienti con atrofia muscolare spinale (Sma). Per la prima volta abbiamo dei trattamenti, per la prima volta possiamo non solo cercare di rallentare il decorso della malattia, ma addirittura in alcuni casi, se si interviene precocemente, di agire molto più attivamente modificandone la storia naturale. E il bisogno più grosso è forse proprio questo: cercare di intervenire più precocemente. Dare quindi più ...

E-commerce : la Nuova era dello shopping : Ma cosa acquistano online gli utenti? La categoria più gettonata è quella dell'intrattenimento: libri, film, musica, giochi, fino ad arrivare agli eventi e ai viaggi , biglietti per spettacoli e ...

Generali apre Nuova filiale in Lussemburgo : Teleborsa, - Assicurazioni Generali si muove in ribasso a Piazza Affari mostrando un calo dell'1,18%. Il gruppo costituito nel Granducato di Lussemburgo una nuova filiale dedicata al business Employee ...

3% italiani con psoriasi - Nuova ‘arma’ terapeutica : Verona, 28 mag. (AdnKronos Salute) – Tre italiani su cento soffrono di psoriasi, malattia infiammatoria cronica della cute, tra questi il 30% sviluppa una patologia di entità moderata o grave. Una malattia, la psoriasi, spesso sottovalutata – che si manifesta con placche eritemato-squamose localizzate principalmente sulle superfici di gomiti e ginocchia, regione lombosacrale, cuoio capelluto e regioni palmo-plantari – che ...

Diga di Chiauci - i lavori per la Nuova circumlacuale devastano un'intera vallata : ... marciapiedi e, perché no, ciclovie, non può favorire alcuna economia locale se non quella delle imprese chiamate a realizzare un progetto vecchio concettualmente. Tutto questo è una ulteriore ...

Nuova opera di street art di Sirante : contro Israele - in occasione del Giro d'Italia : Un militare con la divisa che richiama la Maglia Rosa e la bandiera d'Israele e, accanto, un quadro con il 'Girone 'Italia' dove i corridori passano in mezzo al conflitto tra palestinesi e israeliani. ...

Macerata - Caso Mastropietro : Forza Nuova presenta un esposto ai pm sulla mafia nigeriana : Prima la deposizione di un mazzo di fiori a Pollenza , Macerata, dove vennero ritrovate le valigie con il corpo di Pamela Mastropietro; poi l'esposto alla Procura di Macerata sulla mafia nigeriana e ...

A Bari e Matera Nuova sperimentazione 5G con TIM - Fastweb e Huawei : TIM, Fastweb e Huawei hanno presentato nelle scorse ore i primi scenari d’uso di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata nell’ambito della sperimentazione 5G L'articolo A Bari e Matera nuova sperimentazione 5G con TIM, Fastweb e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Ramakrishnan - premio Nobel per la chimica a Napoli : 'Si avrà una Nuova generazione di antibiotici' : ... Cavaliere del Lavoro, 'European inventor of the year 2007', attualmente presidente di Terna e Ceo di 'Novamont', azienda attiva nel settore delle bioplastiche, sarà insignita per la sezione Scienza ...

Giro d’Italia - ecco la Nuova classifica generale dopo la tappa pazzesca di oggi : Froome maglia Rosa e Azzurra - si decide tutto a Cervinia : Giro d’Italia, ecco la nuova classifica generale dopo l’impresa di Froome a Bardonecchia: il britannico è anche leader della classifica degli scalatori Chris Froome vince la sua 2ª tappa al Giro d’Italia con un’impresa leggendaria: ha attaccato da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo dello Jafferau, rifilando distacchi pazzeschi a tutti gli altri. Un’azione eroica, d’altri tempi. ...