Nove feriti e un morto nel terremoto | ma è una simulazione Successo per la maxi

Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Cinque i feriti : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. La Farnesina lavora per verificare le condizioni degli italiani coinvolti. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

Duplice attacco kamikaze a Kabul : morti e decine di feriti | Tra le vittime anche Nove reporter : Duplice attacco kamikaze a Kabul: morti e decine di feriti | Tra le vittime anche nove reporter Un primo attentatore si è fatto esplodere in centro. Subito dopo si è verificata una seconda deflagrazione che ha colpito una folla di giornalisti giunti sul posto Continua a leggere

Gaza - scontri violentissimi al confine - Nove palestinesi uccisi e oltre mille feriti : Un altro venerdì di sangue al confine tra Gaza e Israele: almeno nove palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nei violenti scontri con i manifestanti, che hanno causato...

Milano - crolla palazzina : in Nove estratti dalle macerie Feriti anche 4 bambini : Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano), probabilmente a seguito di un'esplosione per una fuga di gas. Gli abitanti, alcuni dei quali in un primo momento...

