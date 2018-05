Nonostante Cottarelli | lo spread sfonda i 230 punti

blogo

(Di lunedì 28 maggio 2018) Ore 17:30 - La giornata si è chiusa con loa quota 235.Ore 14:45 - Continua a salire lo: ora è a quota 235.Ore 14:15 - Ieri il PDR Mattarella ha spiegato di aver agito per tutelare "i risparmi degli italiani" perché "l'impennata dello, giorno dopo giorno, aumenta il nostro debito pubblico e riduce le possibilità di spesa dello Stato". Al di là dell'opportunità o meno del veto sul nome Paolo Savona - questione grave e complessa - oggi losta salendo: in questo momento (ore 14:10) è a quota 228,90. Si tratta del valore più alto dal novembre 2013. Vedremo quale sarà il valore di chiusura di oggi, ma l'ipotesi dinon si può dire che sia piaciuta ai mercati, quantomeno perché molto difficilmente il Premier scelto da Mattarella otterrà la fiducia. O forse, volendo pensar male, i mercati si stanno attrezzando per costringere il parlamento a fare una ...