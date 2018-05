Non solo Hannah | Tredici 2 e i drammi della Liberty High

Banche a picco in Borsa - ma la colpa Non è solo della politica : Il mercato punisce gli istituti di credito. Perché il boom dei profitti del primo trimestre si spiega anche con operazioni straordinarie E la ristrutturazione del settore, avviata con colpevole ritardo, non è ancora stata completata Parte la dieta di Btp "

Curare Non significa solo guarire : il decalogo del Bambino Gesù per i Diritti del Bambino Inguaribile : L’importanza dell’alleanza terapeutica tra famiglia e medico con una piena partecipazione al percorso di cura, il diritto a una second opinion, il diritto di scelta di una struttura sanitaria di propria fiducia, anche trasferendosi in un Paese diverso dal proprio, il diritto di accesso a cure sperimentali e palliative: sono alcuni dei principi enunciati dalla “Carta dei Diritti del Bambino Inguaribile” presentata oggi all’Ospedale Pediatrico ...

Psg - Neymar chiude al Real Madrid : 'Solo cavolate - Non vale la pena' : Successivamente Neymar ha postato sui social una sua foto mentre guarda la vetrina con i trofei originali della Coppa del mondo vinta dal Brasile nel 1994 e nel 2002, con questo commento: 'la ...

Italia - Tavecchio ‘smaschera’ Ventura : “ha detto solo falsità - Non si è mai dimesso” : Continuano a fare discutere le dichiarazioni di ieri di Ventura che ha svelato alcuni retroscena sulla Nazionale e sulla decisione di dimettersi anche in caso di qualificazione ai mondiali. Adesso è arrivata la risposta di Tavecchio, dichiarazioni pesanti: “Ventura non ha mai dato le dimissioni. Quello che ho sentito ieri – ha detto Tavecchio intervistato da SportItalia – è allucinante, sono solo falsità, basta chiedere a Uva e ...

Neymar : “io al Real? Sono solo cavolate - Non vale la pena di parlarne” : “Io al Real Madrid? Sono cavolate, non vale la pena di parlarne. Adesso mi concentro solo sulla nazionale”. Così Neymar, all’uscita dal Museo della Selecao a Rio, ha risposto a una domanda su un suo possibile futuro merengue. Il giocatore ha visitato la struttura della Cbf prima di partire per Londra, dove il Brasile giocherà in amichevole. Poi O Ney ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio. ...

Giro d’Italia 2018 - Non solo l’impresa di Froome : nella dignità di Chaves - Yates e Pinot l’essenza dello sport - quando la sconfitta è comunque un successo : Giro d’Italia 2018, altro che “sconfitta”: Esteban Chaves, Simon Yates e Thibaut Pinot concludono la corsa rosa con una sconfitta che è comunque un successo Il Giro d’Italia 2018 verrà sempre ricordato certamente per la grande impresa di Chris Froome che ha conquistato la maglia rosa nella tappa di Bardonecchia con un’azione leggendaria, attaccando da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo ...

Non solo Karius - quando la papera è decisiva : quanti errori nelle finali : Ci sono gol che non possono essere dimenticati. Una finale, un campionato, vengono decisi praticamente in ogni occasione da un colpo, una magia, dal talento di giocatori fortissimi, nati per vincere ...

Non solo Formula Uno - da Hugh Grant a Tommy Hilfiger : a Montecarlo è una ‘sfilata’ di Vip [GALLERY] : Montecarlo delizia il pubblico per lo spettacolo della Formula Uno e non solo, tanti Vip nel Principato di Monaco questa domenica A Montecarlo non sembra di essere ad una gara di Formula Uno, ma ad un evento glamour. Nel Principato di Monaco protagoniste non sono solo le monoposto, ma anche le star che sono presenti nel parterre vip. Oltre alle bellissime compagne dei piloti, spuntano modelle e stilisti famosi. Tra questi Hugh Grant, Bella ...

'Ridirei che Matteo Salvini è il più abile - Non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo' : Claudio Amendola non nasconde il suo apprezzamento per il leader leghista, ma nutre qualche perplessità sul contratto Lega-M5s

"Ridirei che Matteo Salvini è il più abile - Non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo" : Un Claudio Amendola a tutto tondo sulle pagine de "La Verità": la carriera, lo spettacolo e la politica. E di nuovo Matteo Salvini: "Ridirei che il leader leghista è il più abile, non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo"."Forse anziché il migliore, direi il più abile o il più furbo. Aggiungerei anche un 'purtroppo' o un 'ahimé', per evitare l'etichetta di leghista ...

NBA - doppia gara-7 per andare in finale : è solo la terza volta - Non succedeva dal 1979 : I 46 punti di LeBron James in gara-6 contro Boston e i 35 con 9 triple a segno di Klay Thompson contro Houston hanno , per il momento, salvato la stagione di Cavs e Warriors e rimandato a gara-7 il ...

Ravenna Teatro incontra il pubblico. Bene i numeri della stagione - però cultura Non è solo numeri : Giudizi veloci sugli spettacoli. Questo è piaciuto. Questo no. E ognuno dice la sua facendo scaturire una pluralità di giudizi a sottolineare proprio la diversità e pluralità dell'offerta, da Va ...

Il mondo Non va a picco - è solo complesso : L'aumento della popolazione che ci attende dipende dunque dall'aumento del tasso di sopravvivenza di chi è venuto al mondo negli ultimi decenni, e non a una crescita inarrestabile delle nascite. E a ...

Non solo Banksy… l’artista britannica Lucy McLauchlan a Roma con Forgotten Project e Absolute Vodka per Campo Testaccio : C’è sempre una duplice interpretazione delle cose: per esempio un muro può essere interpretato come divisione, innalzare una barriera, oppure, nella migliore delle ipotesi (e sicuramente la più artistica e divertente) può essere considerato come un grande foglio bianco, su cui scrivere le proprie poesie da far leggere ai passanti, o dipingere le proprie emozioni regalando un’opera artistica unica. Questa è stata la fortunata scelta voluta da ...