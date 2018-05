Non è L' Arena chiama Giorgia Meloni | la figlia strilla Video | il collegamento con

A Fabio Fazio Non basta nemmeno la telefonata in diretta di Di Maio : superato da Non è L'Arena di Massimo Giletti : nemmeno la telefonata incendiaria di Luigi Di Maio in diretta è servita a lanciare in alto gli ascolti di Che Tempo Che Fa . Il programma su Rai1 di Fabio Fazio , secondo i dati degli ascolti diffusi ...

Non è l’arena - Giletti chiama Giorgia Meloni - ma lei è alle prese con la figlia. E il collegamento fa ridere tutto lo studio : collegamento telefonico particolare a Non è l’arena (su La7). Il conduttore Massimo Giletti ha chiamato Giorgia Meloni, solo che dall’altra parte non ha risposto la leader di Fratelli d’Italia ma una bambina.”È mia figlia che si è arrabbiata perché voleva che la tenessi e invece sono scappata per parlare con te” L'articolo Non è l’arena, Giletti chiama Giorgia Meloni, ma lei è alle prese con la figlia. E il ...

Anticipazioni Non è L’Arena - La7 : ospiti Clemente Mastella e Daniela Santanché : Secondo le ultime Anticipazioni di Non è L’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti ed in onda su La7, saranno ospiti della nuova puntata: Clemente Mastella e Daniela Santanché. Quali saranno, però, i vari argomenti di dibattito? Di cosa si occuperà, cioè, il giornalista e conduttore? In attesa della trasmissione sono circolate sul web clamorose voci che vedrebbero Massimo Giletti pronto a tornare in Rai. Il conduttore ...

Non è L’Arena : Massimo Giletti torna in Rai? : Massimo Giletti, dopo Non è L’Arena il possibile ritorno in Rai? È stato al centro del telemercato la scorsa estate. Massimo Giletti ha trovato poi rifugio a La7 alla corte di Urbano Cairo che gli ha riservato la prima serata della domenica dove ha portato al successo Non è L’Arena, talk show con un titolo dal forte richiamo alla precedente esperienza nell’azienda di Viale Mazzini. Tanta l’amarezza del conduttore piemontese nei confronti del ...

Corrado Formigli - botto pazzesco di PiazzaPulita : insidia il regno di Massimo Giletti e Non è l'arena? : In questi giorni in cui c'è grande 'fame' di politica, Formigli insomma passa all'incasso. Per inciso, ancora una volta l'allievo ha polverizzato il maestro: infatti Michele Santoro con il suo M si è ...

Massimo Giletti torna in Rai? L'ipotesi : addio a La7 e Non è l'Arena : A La Zanzara di Radio 24 è stata sganciata più di una bomba: artefice dei molteplici presunti scoop Carlo Freccero, membro del CdA della Rai in forze al M5S. L'autore tv, intervistato da Giuseppe ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Le iene vs Non l’arena | Auditel 20 maggio 2018 : Ecco tutti i dati inerenti gli Ascolti tv di ieri, domenica 20 maggio 2018. Come è andata la prima serata di Rai 1 e Canale 5? Quanti telespettatori si sono sintonizzati sulle varie Reti per seguire i programmi proposti? L’offerta, come, sempre, è stata alquanto ampia. Talk, film e programmi di approfondimento hanno intrattenuto il pubblico italiano. Oltre a Fabio Fazio sull’ammiraglia Rai, su Rai 3 è tornato ad andare in onda in ...

Anticipazioni Non è L’Arena - La7 : faccia a faccia con Alessandro Di Battista : Le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, per la ventiseiesima puntata del programma di Massimo Giletti, annunciano un faccia a faccia molto acceso fra il conduttore e Alessandro Di Battista. Cosa accadrà in studio? Quali saranno gli argomenti del nuovo appuntamento con la nota trasmissione e gli altri ospiti della serata? Al centro di Non è L’Arena ci sarà, sicuramente, ancora il dibattito politico. La formazione del Governo, gli ...

Faenza - Non rinunciamo alla bellezza. Salviamo l’Arena Borghesi : A 90 anni dalla sua prima ristrutturazione, l’Arena Borghesi rischia di festeggiare il suo anniversario con una brutale colata di cemento, inglobato (in parte) dal supermercato limitrofo. Ma andiamo con ordine. l’Arena Borghesi – attualmente cinema all’aperto estivo – era in origine un teatro storico inserito in un viale monumentale; il primo insediamento risale al 1895, mentre la sua prima ristrutturazione al 1928. La stampa ...

Anticipazioni Non è L’Arena La7 : intervista a Serafina Strano : Secondo le Anticipazioni di Non è L’Arena, la trasmissione in onda su La7 dalle 20:30 circa, i telespettatori assisteranno ad una lunga intervista a Serafina Strano. Sarà proprio la dottoressa violentata durante il suo turno di Guardia Medica notturna a Trecastagni, in provincia di Catania, a raccontare quanto le è accaduto. Serafina Strano, però, lancerà anche la sua battaglia per la sicurezza all’interno delle strutture mediche. La ...

Non è l'Arena puntata 13 maggio : ospiti e anticipazioni con Massimo Giletti : Lo streaming della trasmissione di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera Lo spazio riguardante la cronaca italiana sarà ...

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo inviata. Ma resta esponente di Forza Italia : Da esponente politico ospite in studio ad inviata speciale. Se l’ultima campagna elettorale ha visto tanti volti della tv e del giornalismo tentare l’avventura in Parlamento, a Non è l’Arena avviene il percorso inverso, con Nunzia De Girolamo spedita in Sicilia da Massimo Giletti.Sullo sfondo un argomento che il talk di La7 sta affrontando da tempo, ovvero la vicenda relativa alle sorelle Napoli di Mezzojuso, minacciate dalla mafia e vittime ...

Massimo Giletti - 'Non è l'Arena' sfiora il 7% : La7 gode - ascolti clamorosi : Gli ascolti premiano Massimo Giletti . L'ultima puntata di Non è l'Arena su La7 ha raccolto 1,303 milioni di telespettatori per uno share del 6,9%, dato clamoroso da 'distribuire' su temi e ospiti del ...

Massimo Giletti - a Non è l'arena il trans Manila Gorio : imbarazzo in diretta : "L'intervento di cambio sesso può essere molto rischioso". A ricordarlo a Massimo Giletti, a Non è l'arena, è Manila Gorio, trans pugliese nato Tonino GiangreGorio diventato famoso in quanto "amica di Patrizia D'Addario", ai tempi degli scandali sessual-giudiziari che hanno travolto Silvio Berlusconi. Da Giletti, però, la politica non c'entra: il conduttore di La7 punta l'obiettivo sulle vicende più intime e private della sessualità, quelle più ...