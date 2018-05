Nocera | diverrebbe l' ottava città della Campania in caso di fusione

Blastingnews

(Di lunedì 28 maggio 2018) Unire quel che l'interesse di pochi ha diviso.Inferiore eSuperiore (Agro Nocerino Sarnese, zona rilevanteprovincia di Salerno, poco distante da Napoli), assieme contano oltre 70mila abitanti. Latra le due realtà, unite da tutto ma non dalla denominazione (continuità territoriale, stessa identità, tifo per la stessa squadra di calcio ed altro ancora), stavolta appare alla stregua di un sogno che può trasformarsi in realtà. ...