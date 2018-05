Nocera | diverrebbe l' ottava città della Campania in caso di fusione

Blastingnews

(Di martedì 29 maggio 2018) Unire quel che l'interesse di pochi ha diviso.Inferiore eSuperiore Agro Nocerino Sarnese, zona rilevanteprovincia di Salerno, poco distante da Napoli, assieme contano oltre 70mila abitanti. Latra le due realta', unite da tutto ma non dalla denominazione continuita' territoriale, stessa identita', tifo per la stessa squadra di calcio ed altro ancora, stavolta appare alla stregua di un sogno che può trasformarsi in realta'., la storiaè stata amministrativa unita fino a due secoli e mezzo fa, cioè fino ad una lettera, anzi una supplica, firmata da 41 persone parecchi erano sacerdoti, che all'Intendenza del tempo chiedeva la separazione dell'attualeSuperiore daInferiore. I motivi? Nella supplica si parla dell'eccessiva distanza in chilometri da un punto all'altrocitta', cioè di un impedimento ai trasferimenti. ...