sportfair

: Nissan : NISSAN INTELLIGENT MOBILITY INCONTRA IL MONDO DEL CALCIO ALLA FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018 A KIEV - NewspressItalia : Nissan : NISSAN INTELLIGENT MOBILITY INCONTRA IL MONDO DEL CALCIO ALLA FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018 A KIEV - mauro_gianca : RT @lucarallo: Poteva mancare l'elettrico a #Kiev? ?? ??Ecco la bellissima #Nissan #LEAF provata e vista più volte in Italia, è presente nel… -

(Di lunedì 28 maggio 2018)presenta il robot Pitch-R e la tecnologia Brain-to-Vehicle, e ispira 7 giovani fan graziepartnerships conFoundation for Children e StreetFootballWorld, sponsor ufficiale delladiLeague 2018 a Kiev, ha presentato una tecnologia innovativa per promuovere ilamatoriale con la presentazione mondale di Pitch-R, un robot autonomo che utilizza la tecnologia di assistenzaguida ProPILOT diper creare un campo daovunque vi sia spazio. Provvisto di quattro telecamere, localizzatore GPS e sistemi anti-collisione, Pitch-R è progettato per tracciare le linee bianche su prato, asfalto o ghiaia con una vernice dissolubile ecologica. L’intero processo richiede meno di 20 minuti. ProPILOT è uno dei punti chiave della roadmap strategica della, che si propone di ridefinire il modo in cui i veicoli ...