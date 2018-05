Nissan | al via le consegne del nuovo e-NV200 Van 100% elettrico

sportfair

(Di lunedì 28 maggio 2018)ha avviato ledella versione rinnovata del Van e-, che ha registrato una domanda recorde-Van, prodotto per i mercati globali nell’impianto di Barcellona, consente di percorrere ancora più chilometri con una singola ricarica attraverso la nuova batteria da 40 kWh e unisce le caratteristiche del vane diLEAF, il veicolopiù venduto al mondo. Leai clienti sono state avviate a seguito degli oltre 4.600 ordini pervenuti dall’inizio delle vendite a gennaio a livello globale e dallo scorso aprile in Italia. Questo numero riflette la domanda record chesta registrando anche per la nuova LEAF. La nuova generazione del van conferma l’impegno dinella riduzione dei livelli di emissioni nei centri urbani, permettendo ad aziende e professionisti di effettuare ledell’ultimo miglio ...