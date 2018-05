Nintendo Switch | la versione senza dock non verrà lanciata all' infuori del Giappone

Nintendo non ha piani per vendere il set Switch senza dock in occidente : Pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia che parlava di un nuovo set di Nintendo Switch pensato soprattutto per i nuclei famigliari, lo Switch 2nd Unit Set che, in sostanza, elimina dal prezzo la dock.Il particolare set è disponibile nel My Nintendo Store giapponese, ma i giocatori al di fuori del Giappone si sono chiesti se questa configurazione arriverà anche in altre regioni.Purtroppo, come riporta MyNintendonews, sembra che i ...

Songbringer : annunciato un RPG procedurale per Nintendo Switch : Lo Sviluppatore Wizard Fu e il publisher Double Eleven annunciano l'arrivo di Songbringer su Nintendo Switch, riporta Dualshockers.Si tratta di un RPG procedurale a cui potremo giocare a partire dal 31 maggio. Si tratta dell'ultimo di una serie di port su Switch di giochi usciti anche per altre piattaforme, il gioco è infatti inizialmente stata finanziato su Kickstarter nel 2015 ed il lancio era inizialmente previsto per PS4, Xbox One e PC per ...

Resident Evil 7 : video confronto tra la versione PS4 e l'edizione cloud per Nintendo Switch : Come molto probabilmente saprete, Resident Evil 7 è approdato su Nintendo Switch in una versione molto particolare. Con il grande successo riscosso dall'ibrida della grande N, sembrava quasi ovvio l'arrivo dell'ultimo capitolo della saga horror di Capcom su Switch e, dal 24 maggio, Resident Evil 7 è stato reso disponibile, in Giappone, per la piattaforma nell'edizione cloud intitolata Bioharzard 7 Resident Evil cloud Version.Di cosa si tratta? ...

Little Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch è finalmente disponibile in Italia : Little Nightmares Complete Edition è ora disponibile in formato fisico in Italia per Nintendo Switch. Little Nightmares Complete Edition è anche disponibile sia in versione digitale che pacchettizzata per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM.Le Fauci non smettono mai di reclamare le proprie vittime! Ora anche gli utenti di Nintendo Switch potranno conoscere la brama e gli orrori di questo luogo misterioso. Little Nightmares Complete ...

Resident Evil 7 su Nintendo Switch dà problemi all’utenza USA : Resident Evil 7 è stato annunciato per Nintendo Switch pochi giorni fa ed è ora disponibile oltreoceano: il titolo è giocabile in cloud, come è stato già spiegato nell'annuncio da parte di Capcom. Sfortunatamente, i giocatori Nintendo Switch negli Stati Uniti stanno riscontrando, nelle ultime ore, diversi problemi. In Rete sono comparsi progressivamente dei filmati gameplay di Resident Evil 7 Cloud Version su Nintendo Switch. Molti di questi ...

Switch a prezzo ridotto e senza dock? Ecco il set ufficiale di Nintendo : Switch non si è ancora trasformato in una console completamente portatile e per caricarlo è comunque necessaria una dock ma intanto la grande N propone un nuovo set pensato per chi magari possiede già uno Switch e vorrebbe acquistare una seconda unità limitando in parte la spesa.Lo Switch 2nd Unit Set sembra pensato soprattutto per i nuclei famigliari e sostanzialmente taglia in parte il prezzo della console eliminando dalla proposta la dock. ...

Resident Evil 7 arriva su Nintendo Switch in Giappone - ma non come pensate : Capcom ha annunciato che Resident Evil 7 arriverà su Nintendo Switch a partire dal 24 maggio 2018. Secondo il trailer in calce, sarà possibile tramite un software sul Nintendo Shop che permetterà di giocare utilizzando il cloud. La versione Switch dell'ultimo capitolo della serie, inoltre, non includerà solo il gioco principale, ma anche i vari DLC aggiuntivi, e sarà eseguito da un servizio cloud dedicato. Se ciò dovesse essere confermato ...

Nessun piano per Call of Duty : Black Ops 4 su Nintendo Switch : Sembra proprio che Call of Duty: Black Ops 4 non uscirà per Nintendo Switch, riporta Destructoid.A parlare infatti è Treyarch e secondo gli sviluppatori, hanno detto in un'intervista, non vi è alcun piano ne Nessun programma indirizzato al portare Call of Duty: Black Ops 4 su Nintendo Switch.Si tratta sicuramente di un Call of Duty diverso dai canoni a cui la serie ci ha abituati per anni e anni. Ad attenderci infatti vi sarà un multiplayer ...

Mario Tennis Aces : svelato il peso del gioco per Nintendo Switch : Mario Tennis Aces, riporta MyNintendonews, peserà 2GB. A confermarlo è il sito ufficiale di Nintendo UK, per cui ora sappiamo quanto spazio di archiviazione lasciare libero sulle nostre Nintendo Switch. Il gioco è infatti in arrivo per la console ibrida della grande N.Per chi non lo sapesse, Mario Tennis Aces è un gioco sportivo della serie di Mario Tennis. È l'ottavo capitolo della serie di Mario Tennis, ed è il primo dai tempi di Mario Power ...

Oltre 50 giochi differenti e attività da scoprire con GO VACATION - in arrivo su Nintendo Switch a luglio : Una vacanza in resort è sempre a portata di mano con GO VACATION per Nintendo Switch, in arrivo in Europa il 27 luglio. Sky diving, beach volley, tennis e persino battaglie a palle di neve: l'isola di Kawawii offre qualcosa per tutti, con Oltre 50 giochi e attività diversi con cui divertirsi. Creato da Bandai Namco Studios Inc., GO VACATION include una varietà di giochi cooperativi e competitivi che possono essere fruiti da soli, o fino a un ...

GO VACATION arriva su Nintendo Switch : Oltre 50 giochi differenti e attività da scoprire, tra cui sky diving, battaglia a palle di neve, beach volleyball e tennis. Una vacanza in resort

Platinum Games : Bayonetta 3 per Nintendo Switch "progredisce costantemente" : Platinum Games, al lavoro su un nuovo titolo non ancora annunciato che cambierà "il concetto di gioco d'azione", è il team di sviluppo attualmente impegnato anche sul fronte Bayonetta 3.Quando si tratta di parlare del gioco in esclusiva per Nintendo Switch, gli sviluppatori non sono soliti svelare molte informazioni, tuttavia, come riporta MyNintendonews, Source Gaming ha recentemente avuto la possibilità di porre qualche domanda a Hideki Kamiya ...

Okami HD : ecco la data di lancio giapponese per Nintendo Switch : L'ultimo numero di Weekly Famitsu, riporta Dualshockers, include una rivelazione per quanto riguarda la data di lancio giapponese di Okami HD per Nintendo Switch.Il gioco, precedentemente annunciato anche per la console ibrida di Nintendo, verrà pubblicato in Giappone a partire dal 9 agosto al prezzo di 2.990 yen più tasse per quanto riguarda la vendita al dettaglio, mentre sul Nintendo eShop sarà prezzato 2.769 yen più tasse e la collector's ...