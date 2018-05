Niente Var in Europa League e Champions | taglia corto Collina

agi

(Di lunedì 28 maggio 2018) Bisognerà aspettare per vedere il VAR in Champions. A ribadirlo è stato il capo degli arbitri della UEFA, Pierluigi, in un’intervista al giornale spagnolo Marca. E il motivo è semplice: la competizione, che si svolge in moltissimi paesi europei, è caratterizzata dalla produzioni di immagini televisive molto diverse che non rispettano gli stessi parametri. Finché non si avrà un’uniformità, che in alcuni campionati come quello italiano o tedesco è affidato a una sola società, l’inglese Hawk-Eye, si continuerà così. Ai mondiali, invece, la tecnologia ci sarà visto che si tratta di una competizione che si gioca in un solo luogo e che può essere gestita più facilmente. Peril Var deve rimanere solo un supporto tecnologico. Un aiuto importantissimo ...