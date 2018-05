Niente consultazioni | pochi ministri | tempi da record | arriva il governo Cottarelli  

M5s - cosa farà Luigi Di Maio?/ No alla fiducia a Cottarelli e Niente consultazioni : asse con la Lega? : M5s, cosa farà Luigi Di Maio? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle consultazioni(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:35:00 GMT)

DI MAIO - “GOVERNO CON SALVINI O VOTO”/ Consultazioni Mattarella - M5s : “premier condiviso ma Niente tecnici” : Governo, ultima offerta Di MAIO a SALVINI: centrodestra, vertice decisivo a Palazzo Grazioli. Consultazioni Mattarella, leader M5s "governo con Lega o subito al voto", le tre condizioni(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:45:00 GMT)

Consultazioni - Niente show di Berlusconi. Resta defilato - silenzioso e composto alle spalle di Salvini : Silvio Berlusconi ci riprova. Dopo l’exploit della volta precedente al Quirinale, in cui il leader di Forza Italia ha “rubato” la scena a Matteo Salvini, in questa seconda apparizione con gli altri leader della coalizione del centro destra, una formazione politica in cui i vari big prendono le misure, stavolta si è mostrato volutamente defilato. L'articolo Consultazioni, niente show di Berlusconi. Resta defilato, silenzioso ...

Niente consultazioni per il Pd : ecco l'anti renziano per l'accordo con il 5 stelle : I rappresentati del Partito Democratico non c'erano ieri e non ci saranno oggi alle consultazioni con il presidente del Senato Alberti Casellati. Il perché è tutto da ricercare nella totale...

Il primo giro di consultazioni di Casellati non ha risolto Niente : Dopo i colloqui con la presidente del Senato, il M5S continua a non voler trattare con Forza Italia e la Lega a voler mantenere unito il centrodestra The post Il primo giro di consultazioni di Casellati non ha risolto niente appeared first on Il Post.

Consultazioni - Sergio Mattarella ha una sola condizione : Niente voto anticipato : La 'pausa di riflessione' concessa molto volentieri dal Quirinale dopo il primo fallimentare giro di Consultazioni pare aver consegnato una sola certezza: non si andrà al voto anticipato. Sebbene di ...

Consultazioni - Freccero : “Berlusconi non conta Niente - ci sarà governo M5s-Lega. Sinistra? E’ finita” : “Gli opinion leader di sinistra e alcuni giornali mainstream in questo momento non contano più nulla. conta solo l’elettorato”. Inizia così a Omnibus (La7) il duro j’accuse del consigliere di amministrazione Rai Carlo Freccero, che puntualizza: “Il M5S non andrà mai con Berlusconi, che si è tolto già di mezzo ed è stato messo ai margini della Lega. La verità è che gli elettorati dei 5 Stelle e della Lega sono molto ...

Governo - via alle consultazioni. Casellati : «FI e Lega? Niente strappi» : La presidente del Senato sale per prima al Colle: «Collaborazione per risolvere i problemi del Paese». Le priorità? «Riforma fiscale, lavoro e sicurezza».