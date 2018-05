romadailynews

: “Nico, 1988” in proiezione gratuita a Officina Pasolini mercoledì 30 maggio alle 21: Ospite… - romadailynews : “Nico, 1988” in proiezione gratuita a Officina Pasolini mercoledì 30 maggio alle 21: Ospite… - RLFilmComm : RT @OfficinPasolini: Mercoledì 30 maggio alle 21, ad #OfficinaPasolini verrà proiettato 'Nico, 1988'. Il film, vincitore del Premio Orizzon… - kinogifs_ : NICO, 1988, Susanna Nicchiarelli -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Ospite in sala la regista Susanna Nicchiarelli Prosegue la ricca programmazione primaverile di, HUB culturale della Regione Lazio. Spettacoli, concerti e incontri speciali, tutti rigorosamente a ingresso gratuito, animeranno anche il mese di, che si conclude con un imperdibile appuntamento cinematografico: quello di3021 con Nico, 1988. Il film, vincitore del Premio Orizzonti per il miglior film alla 74ª edizione del festival Venezia e del David di Donatello 2018 per la miglior sceneggiatura originale, racconta gli ultimi anni di vita di Christa Päffgen, in arte Nico. Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground, icona indiscussa di bellezza. Il racconto degli ultimi tour della “sacerdotessa delle tenebre” insieme alla sua band. E poi la sua seconda vita, che comincia con la sua carriera da solista e con il desiderio di ricostruire il ...