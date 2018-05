Neuromed partecipa agli Huntington’s Days

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Roma, 28 mag. (AdnKronos Salute) – Un momento di incontro per esplorare le nuove speranze suscitate dalla ricerca scientifica e per dare voce ai pazienti e a quanti sono loro vicini. Sarà questo lo spirito dell’evento che mercoledì 30 maggio vedrà l’Irccsdi Pozzillire, attraverso un collegamento diretto con la Sala dei mappamondi dell’Accademia delle Scienze di Torino, alla manifestazione organizzata da Huntington Onlus, la Rete italiana della malattia di Huntington.La sala convegni delospiterà così pazienti, familiari, ricercatori e clinici che seguiranno i lavori del meeting, diviso tra il collegamento con Torino, dove l’evento sarà aperto dalla professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, e gli interventi a Pozzilli. Qui, dopo i saluti di Mario Pietracupa, presidente della Fondazione, sono in programma le ...