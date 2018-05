NBA | Tatum e la schiacciata in testa a LeBron James | ' Dovevo restituirgli il favore'

NBA – Paul Pierce esalta il talento di Jayson Tatum - poi la proposta : “lo aiuterò a diventare il migliore della storia dei Celtics” : Paul Pierce, ex stella dei Celtics, è rimasto fortemente impressionato dal talento di Jayson Tatum, al punto di volero aiutare a diventare uno dei migliori della storia di Boston Se nonostante le pesanti assenze di Kyrie Irving e Gordon Hayward i Boston Celics sono arrivati in Finale di Conference, il merito è anche di Jayson Tatum. Il talento pescato al Draft con la pick numero 3 dai Boston Celtics si è rivelato non soltanto un giocatore dal ...

Playoff NBA – Brad Stevens scherza su Kobe Bryant : “i suoi consigli a Tatum? Attenzione - è un ex Lakers!” : Brad Stevens, coach dei Boston Celtics, ha ironizzato sui consigli dati da Kobe Bryant a Jayson Tatum durante il programma Detail Durante la sua trasmissione ‘Detail’ di ESPN, Kobe Bryant ha dato diversi consigli al giovane rookie dei Celtics, Jayson Tatum. Se il ragazzo è stato molto orgoglio che il ‘Black Mamba’ abbia parlato di lui, il coach dei Celtics, Brad Stevens ha fatto finta di ‘arrabbiarsi’, scherzando sul fatto che Bryant sia un ex ...

Playoff NBA – Jayson Tatum nella storia : è il 6 rookie di sempre a superare i 300 punti in postseason : Grazie ai 24 punti segnati in gara-5 delle Eastern Conference Finals contro i Cleveland Cavaliers, Jayson Tatum è il 6° rookie della storia a realizzare 300 punti in una singola postseason Jayson Tatum non smette di stupire. Il giovane cestista dei Celtics ha trascinato Boston al successo in gara-5 delle Eastern Confernce Finals facendo registrare 24 punti contro i Cleveland Cavaliers. Un piccolo record per il rookie dei Celtics: prima di ieri ...

Basket NBA - finale Est LeBron non basta a Cleveland - Tatum spinge Boston verso le Finals : Boston - Al TD Garden non si passa. Boston non sbaglia gara-5 nella finale della Eastern Conference e torna in vantaggio nella serie, 3-2, costringendo Cleveland a vincere il prossimo match per non ...

Basket NBA - finale Est : LeBron non basta a Cleveland - Tatum spinge Boston verso le Finals : Boston - Al TD Garden non si passa. Boston non sbaglia gara-5 nella finale della Eastern Conference e torna in vantaggio nella serie, 3-2, costringendo Cleveland a vincere il prossimo match per non ...

NBA - Bryant critica il suo gioco - Tatum lo ringrazia : 'Ho visto il video 25 volte' : La rubrica "Detail" di Kobe Bryant, un inserto di pochi minuti nelle trasmissioni ESPN in cui la leggenda dei Lakers spiega e racconta il suo punto di vista riguardo alcune situazioni tattiche, ...

NBA - le parole di 'Dr. J' - i record strappati a Kobe Bryant e Larry Bird : la consacrazione di Jayson Tatum : Il rookie Jayson Tatum si presenta al mondo NBA Guarda tutti i video Un record per superare Larry Bird e Kobe Bryant Di dubbi, dopo la prestazione da vero leader , con tanto di liberi della staffa ...