Nba playoff | Houston-Golden State preview | vota | chi va alle Finals?

Playoff Nba - l'arte del riposo in campo : come LeBron James è riuscito a giocare 48 minuti filati a 33 anni : Fino a qualche anno fa LeBron James diceva che era semplicemente "impossibile" pensare di giocare più di 40-42 minuti in una partita di Finale. "Con il ritmo della regular season, posso anche giocarli ...

Playoff Nba – Celtics ko in gara-7 - Embiid punge du Twitter : “siamo sullo stesso… divano” : I Celtics hanno mancato l’accesso alle Finals NBA dopo la sconfitta in gara-7 contro i Cavs: Joel Embiid ha colto al volo l’occasione per una frecciatina social Ieri notte i Boston Celtics hanno mancato l’accesso alle Finals perdendo gara-7 contro i Cavs. Joel Embiid, sempre molto attivo sui social, non ha perso tempo per lanciare una frecciatina ai rivali della semifinale di Conference. Il centro di Philadelphia infatti ha ...

Playoff Nba – Lo strapotere fisico di LeBron James : Morris gli sale sulle spalle - Brown prova a stopparlo ma il Re è implacabile [VIDEO] : Giocata strepitosa di LeBron James in gara-7: il Re implacabile verso il canestro con Marcus Morris ‘sulle spalle’ e Jaylen Brown che prova a negargli il canestro in ogni modo Ieri notte, in gara-7 delle Eastern Conference Finals, LeBron James ha fatto la differenza. Il ‘Re’ ha giocato 48 minuti mettendo a referto 35 punti, 9 assist e 15 rimbalzi. LeBron è stato protagonista di giocate eccezionali, come quella effettuata ...

Playoff Nba - l'improbabile eroe dei Cavs in gara-7 : Jeff Green ha chiuso il suo cerchio : Tra il 9 gennaio 2012 e il 27 maggio 2018 sono passati 2.330 giorni. È oggettivamente una quantità enorme di tempo per qualsiasi persona, ma per Jeff Green equivale per davvero a una vita intera — ...

Playoff Nba - gara-7 è dei Cavs : LeBron doma un’immensa Boston : Boston lascia i Playoff NBA al termine di una vera e propria impresa, senza Irving ed Hayward i Celtics hanno fatto il massimo: LeBron all’ennesima finale Cleveland espugna il parquet di Boston e vola alle Finals Nba per il quarto anno di fila. I Cavaliers si impongono in gara 7 della finale Est per 87-79, staccando così il pass per l’ultimo atto del campionato Usa di basket. I Cavs devono fare a meno dell’infortunato Kevin ...

Come è finita la gara-7 dei playoff Nba tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics : I Cleveland Cavaliers hanno vinto gara-7 delle finali dei playoff NBA della Eastern Conference contro i Boston Celtics e sono diventati la prima squadra a qualificarsi per le finali del torneo. La partita si è giocata questa notte a Boston The post Come è finita la gara-7 dei playoff NBA tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics appeared first on Il Post.

Playoff Nba 2018 : LeBron James porta Cleveland alle Finals. Boston sconfitta in gara-7 : I “LeBron James Cavaliers” si qualificano per le Finals NBA. Non è un errore, perchè ancora una volta al posto di Cleveland si può mettere il nome del n°23, autore di un’altra prestazione leggendaria nella gara-7 della finale della Eastern Conference. Nel match da tutto o niente per eccellenza, Boston cede 87-79 contro i Cavs, perdendo l’imbattibilità casalinga nei Playoff proprio nella partita più importante della ...

Playoff Nba 2018 - Boston-Cleveland 79-87 : immenso LeBron James - Celtics battuti in gara-7 : Per longevità, continuità di sforzo e lucidità nella gestione, una delle più incredibili imprese nella storia della NBA e dello sport in generale. Il sesto successo consecutivo in una gara-7 in ...

Nba playoff 2018 : Gara 7 sia a Boston che a Houston : sarà “Win or go home”! : Show must go on! Lo cantavano i Queen negli anni 90′ e lo diciamo noi oggi per questi NBA Playoff 2018 che sembrano non voler terminare mai. Infatti entrambe le Finali di Conference andranno alla decisiva Gara 7, cosa che non succedeva addirittura dal lontano 1979. Se a una splendida Boston di Gara 5 ha risposto un sontuoso LeBron James in Gara 6, ai tenaci Rockets di Gara 5 hanno risposto gli Splash Brothers (al secolo Thompson e ...

Nba playoff - Kevin Love non ci sarà : chi può dare una mano a LeBron James in gara-7? : In gara-7, mai scommettere contro LeBron James. Nella post-season più incredibile della sua carriera, già entrata di diritto nella storia come una delle più trascinanti e decisive mai viste in NBA, il ...

Playoff Nba – Il retroscena su gara-6 firmato LeBron James : “ho giocato infortunato - ma non sarei mai uscito perché…” : LeBron James ha svelato un particolare retroscena in merito a gara-6 della Finale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics La Finale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics si concluderà a gara-7. Il merito è del solito LeBron James che in gara-6 ha sfornato 46 punti, 11 rimbalzi e 9 assist rendendo vani gli sforzi di Boston di espugnare la Quicken Loans Arena. E se vi dicessimo che LeBron ha ...

Playoff Nba – Iguodala - Paul - Love… chi rientra per gara-7? : Playoff NBA, Cleveland, Golden State e Houston alle prese con gli infortuni che potrebbero condizionare le gare-7 di finale di Conference I Playoff NBA sono spesso caratterizzati da infortuni pesanti che, a causa dei ritmi folli delle gare ravvicinate, colpiscono diverse squadre senza pietà. Alcuni ci hanno fatto il callo ad assenze importanti come quelle di Irving ed Hayward per Boston, altri invece sono alle prese con acciacchi che nelle ...

Playoff Nba - Houston e Golden State volano a gara-7 : senza Paul i Rockets vengono asfaltati : Playoff NBA, Thompson-Curry-Durant distruggono Houston e portano la serie alla sua logica conclusione: si va a gara-7 Playoff NBA, gara-6 tra Houston e Golden State non è mai stata in bilico. Dopo un inizio shock da parte di Harden e soci, avanti 39-22 nel primo quarto, la gara è stata senza storia. Chris Paul è mancato enormemente alla squadra di D’Antoni che si è vista ‘spogliata’ di una delle soluzioni primarie del suo ...

Basket - Playoff Nba 2018 : Golden State domina nel secondo tempo - con Houston sarà gara-7! : Sembrava potesse chiudersi con una gara d’anticipo, ma la serie più attesa della stagione NBA si protrarrà fino a gara-7, decisiva per il passaggio del turno e l’accesso alle Finals. In gara-6 della finale della Western Conference i Golden State Warriors hanno vinto contro gli Houston Rockets con un punteggio di 115-86, che non rende però giustizia alla prestazione degli ospiti, che fino a metà gara erano rimasti davanti. I ...