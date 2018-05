Nba | LeBron porta Cleveland in finale

Nba - LeBron James stellare : Cavaliers ancora alle Finals : ROMA - Alla fine anche il "tabù TD Garden" è caduto: ad abbatterlo sono stati i Cleveland Cavaliers che, nonostante la pesante assenza di Kevin Love, hanno superato 87-79 i Celtics padroni di casa ...

Nba Playoff - Kevin Love non ci sarà : chi può dare una mano a LeBron James in gara-7? : In gara-7, mai scommettere contro LeBron James. Nella post-season più incredibile della sua carriera, già entrata di diritto nella storia come una delle più trascinanti e decisive mai viste in NBA, il ...

Playoff Nba – Il retroscena su gara-6 firmato LeBron James : “ho giocato infortunato - ma non sarei mai uscito perché…” : LeBron James ha svelato un particolare retroscena in merito a gara-6 della Finale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics La Finale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics si concluderà a gara-7. Il merito è del solito LeBron James che in gara-6 ha sfornato 46 punti, 11 rimbalzi e 9 assist rendendo vani gli sforzi di Boston di espugnare la Quicken Loans Arena. E se vi dicessimo che LeBron ha ...

Nba - win or go home : ecco il bilancio delle 22 partite decisive disputate da LeBron James : Nelle 22 occasioni in cui si è ritrovato di fronte a un elimination game , chi perde va a casa, LeBron James è uscito vincente 13 volte " e da quando è tornato a Cleveland il bilancio è ancora ...

Playoff Nba - anche il figlio di LeBron non ci crede : "Papà ma come fai?" : Farlo alla quindicesima stagione in NBA cercando di conquistare le ottave finali consecutive è roba dell'altro mondo, peraltro caricandosi sulle spalle un'intera franchigia rimanendo in campo ...

Nba 2018 : LeBron James trascina Cleveland. Boston battuta 109-99 : si va a gara-7! : La finale della Eastern Conference sarà decisa domenica notte in gara-7. Nel sesto episodio della serie i Cleveland Cavaliers hanno battuto i Boston Celtics per 109-99 rimandando ogni discorso all’ultima partita, in programma al TD Garden. È stato inevitabilmente LeBron James il protagonista assoluto della serata, chiusa con 46 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, passando quasi tutti i minuti sul parquet (46 minuti). Il Re, spalle al muro, ha ...

Nba - i 100 atleti più famosi al mondo : LeBron è sul podio tra CR7 e Messi - ma ci sono altri 12 giocatori Nba : Lo Sports Analytics Group di ESPN ha preso in esame oltre 600 atleti del mondo dello sport, riducendoli a una lista di 100 secondo una formula che prende in considerazione tre fattori: il "Search Score" , quante volte il nome è stato cercato, , "Endorsements Dollars" , i ...

Basket Nba - finale Est LeBron non basta a Cleveland - Tatum spinge Boston verso le Finals : Boston - Al TD Garden non si passa. Boston non sbaglia gara-5 nella finale della Eastern Conference e torna in vantaggio nella serie, 3-2, costringendo Cleveland a vincere il prossimo match per non ...

