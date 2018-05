NBA | LeBron James porta i Cavs in finale

Playoff NBA – Lo strapotere fisico di LeBron James : Morris gli sale sulle spalle - Brown prova a stopparlo ma il Re è implacabile [VIDEO] : Giocata strepitosa di LeBron James in gara-7: il Re implacabile verso il canestro con Marcus Morris ‘sulle spalle’ e Jaylen Brown che prova a negargli il canestro in ogni modo Ieri notte, in gara-7 delle Eastern Conference Finals, LeBron James ha fatto la differenza. Il ‘Re’ ha giocato 48 minuti mettendo a referto 35 punti, 9 assist e 15 rimbalzi. LeBron è stato protagonista di giocate eccezionali, come quella effettuata ...

NBA - Tatum e la schiacciata in testa a LeBron James : 'Dovevo restituirgli il favore' : "La stagione di Jayson è stata incredibile. Se si pensa che ha giocato praticamente tutte le partite, ha affrontato la pressione dei playoff come fosse la cosa più naturale del mondo, ha guidato tutto ...

Playoff NBA 2018 : LeBron James porta Cleveland alle Finals. Boston sconfitta in gara-7 : I “LeBron James Cavaliers” si qualificano per le Finals NBA. Non è un errore, perchè ancora una volta al posto di Cleveland si può mettere il nome del n°23, autore di un’altra prestazione leggendaria nella gara-7 della finale della Eastern Conference. Nel match da tutto o niente per eccellenza, Boston cede 87-79 contro i Cavs, perdendo l’imbattibilità casalinga nei Playoff proprio nella partita più importante della ...

NBA Playoff - Kevin Love non ci sarà : chi può dare una mano a LeBron James in gara-7? : In gara-7, mai scommettere contro LeBron James. Nella post-season più incredibile della sua carriera, già entrata di diritto nella storia come una delle più trascinanti e decisive mai viste in NBA, il ...

Playoff NBA – Il retroscena su gara-6 firmato LeBron James : “ho giocato infortunato - ma non sarei mai uscito perché…” : LeBron James ha svelato un particolare retroscena in merito a gara-6 della Finale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics La Finale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics si concluderà a gara-7. Il merito è del solito LeBron James che in gara-6 ha sfornato 46 punti, 11 rimbalzi e 9 assist rendendo vani gli sforzi di Boston di espugnare la Quicken Loans Arena. E se vi dicessimo che LeBron ha ...

NBA PLAYOFF - CLEVELAND CAVALIERS-BOLTON CELTICS/ LeBron James fa 46 punti : "Gara 7 - le due parole più belle" : Nba PLAYOFF, CLEVELAND Cavaliers-Boston CELTICS, LeBron James mostro da 46 punti: si decide tutto in gara 7. Ennesima straordinaria prestazione del numero 23 dei Cavs(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:05:00 GMT)

NBA - win or go home : ecco il bilancio delle 22 partite decisive disputate da LeBron James : Nelle 22 occasioni in cui si è ritrovato di fronte a un elimination game , chi perde va a casa, LeBron James è uscito vincente 13 volte " e da quando è tornato a Cleveland il bilancio è ancora ...

Playoff NBA - LeBron James sbarra la strada ai Celtics. Vince Cleveland : Con un bottino di 46 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, 'King James' porta i Cavaliers al successo per 109-99. L'accesso alle finali si deciderà in gara 7