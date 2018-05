Nazionale | Mancini | “Balotelli? Vediamo se gioca”

Nazionale - Mancini : “è nuovo inizio - i calciatori si divertano” : Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, l’Italia riparte da Roberto Mancini. Il Ct guiderà per la prima volta l’Italia domani, a San Gallo, nell’amichevole contro l’Arabia Saudita. “E’ un nuovo inizio”, dice il commissario tecnico, che chiede agli azzurri “entusiasmo, voglia di giocare e di divertirsi”. “La cosa importante è che i ragazzi giochino a calcio e siano ...

Nazionale - Mario Balotelli capitano dell’Italia di Mancini? : Mario Balotelli capitano della Nazionale di Mancini. Non solo Super Mario è tornato in azzurro con il suo antico mentore, ma potrebbe vestire la fascia: assente Bonucci, è infatti – con De Sciglio – il veterano fra i convocati del ciclo di confronti amichevoli in programma nei prossimi giorni con Arabia Saudita (il 28 maggio), Francia (1 giugno) e Olanda (4 giugno). A quattro anni dall’ultima convocazione in azzurro, ne è ...

Nazionale - Mancini al primo allenamento."Non sono un mago - ci vuole tempo" : L'avventura del neo ct comincia a Coverciano, anche se il gruppo paga qualche assenza. Su Balotelli: "E' maturato molto, sono fiducioso", porta aperta a Buffon e De Rossi. Nel cuore la Nazionale del ...

Nazionale - Mancini allo scoperto : svela il futuro di Buffon - novità anche su Perin e Balotelli : Al via il nuovo progetto del Nazionale con Mancini in panchina, il neo Ct ha parlato quest’oggi in conferenza stampa nel giorno del suo esordio vero e proprio sulla panchina azzurra. “Ho parlato al telefono con Buffon, mi ha spiegato le sue intenzioni di continuare a giocare, perciò può essere preso in considerazione in futuro. Buffon non farà la partita di addio perché giocherà ancora. De Rossi non è escluso definitivamente, tutti i ...