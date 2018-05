Nations league | l' Italia affronta il Giappone

Volley - Nations league 2018 : i convocati dell’Italia per la seconda tappa. Confermati Zaytsev - Juantorena e gli altri big : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa della Nations League 2018. Gli azzurri saranno impegnati a San Juan (Argentina) dal 1° al 3 giugno dove affronteranno Canada, Iran e i padroni di casa guidati da Julio Velasco. Ivan Zaytsev e compagni, reduci da tre vittorie consecutive contro Germania, Brasile e Serbia, vanno a caccia di altri successi per avvicinarsi alla Final ...

Volley femminile - Nations league 2018 : Italia - servono le vittorie! Tornano Egonu e Chirichella - sfide a Cina e Giappone : L’Italia torna subito in campo nella Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo la doppia trasferta tra Lincoln e Suwon, le azzurre saranno impegnate a Hong Kong (Cina) nella terza tappa della neonata competizione internazionale. Momento chiave per le azzurre che, dopo le quattro sconfitte iniziali, si sono prontamente rialzate battendo Germania e Corea del Sud: un doppio successo importante per le ragazze del CT Davide Mazzanti che ...

Pallavolo – Nations league - Cristina Chirichella raggiunge le compagne : “non vedevo l’ora di essere qui” : Da domani tonerà a vestire i gradi di capitano azzurro Cristina Chirichella, all’esordio nella Volleyball Nations League Giornata di vigilia per la nazionale italiana femminile che domani tornerà in campo nella Volleyball Nations League, affrontando il Giappone (ore 12 italiane). La gara, trasmessa in diretta da Raisport + HD, aprirà la pool 12 che si disputa all’ Hong Kong Coliseum e nella quale sono presenti anche Cina e Argentina: secondo ...

Volley : Volleyball Nations league - l'Italia Femminile prepara la sfida Giappone : ...aspetti possono essere migliorati solo accumulando esperienza sul campo e in questo senso la Volleyball Nations League offre tante occasioni per confrontarsi con le formazioni più forti al mondo. ...

Volley - Nations league 2018 : Italia - partenza a razzo! Azzurri da urlo - Serbia e Brasile abbattute : tre vittorie - entusiasmo a mille : L’Italia ha incominciato con il botto la propria avventura nella Nations League 2018 di Volley maschile e ha lettalmente sbancato Kraljevo. Weekend da incorniciare per gli Azzurri che si sono superati e sono andati ben oltre le più rosee aspettative della vigilia: tre vittorie consecutive contro tre avversarie di rango, tutte surclassate con grande gioco e intensità. Se il successo sulla Germania priva delle stelle Grozer e Kaliberda ...

Volley - Nations league 2018 : che ritorno di Ivan Zaytsev! Lo Zar fenomeno da opposto - 69 punti da urlo : ritorna l’amore azzurro : 69 punti in tre partite: questo è il bottino di Ivan Zaytsev nei primi tre incontri giocati nella Nations League 2018 di Volley maschile. Al suo grande ritorno nel ruolo di opposto, da cui mancava praticamente da due anni, lo Zar ha subito fatto il botto e ha fatto vedere i sorci verdi a tutti gli avversari dimostrando davvero di essere uno dei migliori giocatori del Pianeta in posto 2. Il 29enne ha picchiato forte a Kraljevo, è stato ...

Volley - Nations league 2018 : secondo weekend - le partite dell’Italia. Gli azzurri sfidano Canada - Iran - Argentina : date - programma - calendario - orari e tv : Dopo il fantastico tris di vittorie infilato a Kraljevo, l’Italia si trasferisce a San Juan (Argentina) per la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono scatenati contro la Germania, hanno firmato l’impresa contro il Brasile e hanno zittito la Serbia: doveva essere un weekend difficilissimo e invece si è rivelato trionfale. La nostra Nazionale si affaccia dunque con elevato ottimismo al secondo fine ...

Volley - Nations league 2018 : terza giornata - risultati e classifica. Francia - Polonia - Russia e Italia volano : Polonia, Francia, Italia e USA chiudono da imbattute il primo weekend della Nations League 2018 di Volley maschile. Le quattro formazioni hanno vinto i tre incontri delle rispettive Pool. Brasile e Russia hanno già incamerato una sconfitta, fatica la Serbia. Di seguito i risultati della terza giornata e la nuova classifica generale. A Ningbo (Cina) Bulgaria vs Argentina 3-1 (19-25; 25-19; 25-21; 25-22) Nikolay Uchikov fa il fenomeno, ...

Volley - Nations league 2018 – Ivan Zaytsev : “Bel tris di successi - ottime sensazioni”. Chicco Blengini : “Italia positiva - il percorso è lungo” : L’Italia ha surclassato la Serbia con un roboante 3-0 e ha così infilato il terzo successo consecutivo nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri hanno dominato a Kraljevo e l’entusiasmo è davvero molto alto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla FIPAV. Ivan Zaytsev: “Siamo molto contenti, abbiamo chiuso con un tris di successi, le sensazioni sono molto buone anche se sappiamo che possiamo ancora migliorare. ...

Volleyball Nations league Maschile – Italia sbalorditiva a Kraljevo : battuta anche la Serbia : Volleyball Nations League Maschile: l’Italia centra il terzo successo, 3-0 alla Serbia Kraljevo. Bottino pieno per la Nazionale Italiana che centra il suo terzo successo consecutivo ai danni dei padroni di casa della Serbia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-18, 25-16). La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini fa dunque la voce grossa in avvio di manifestazione, anche se la formazione tricolore è solo all’inizio di un lungo percorso che la ...

Volley - Nations league 2018 : Italia-Serbia 3-0 - le pagelle degli azzurri. Zaytsev e Juantorena - notte stellare. Randazzo tutto cuore : L’Italia ha sconfitto la Serbia con un roboante 3-0 nella terza giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e ha così conquistato la terza vittoria consecutiva nella neonata competizione internazionale. Gli azzurri continuano a incantare e fanno sognare i tifosi anche se siamo soltanto all’inizio della stagione. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo. IVAN Zaytsev: 8. Chiude un weekend con i fiocchi ...

Volley - Nations league 2018 : ITALIA INDEMONIATA! Azzurri incontenibili - Serbia demolita : terza vittoria consecutiva : L’ITALIA è letteralmente incontenibile, gli Azzurri non si fermano più e continuano a macinare vittorie esibendo un gioco spumeggiante e tecnicamente validissimo che sta facendo la differenza. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno asfaltato la Serbia con un roboante 3-0 (25-21; 25-18; 25-16) nella terza giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e hanno così infilato il terzo successo consecutivo nella competizione ...

LIVE Italia-Serbia - Nations league Volley 2018 in DIRETTA : 3-0 - dominio totale degli azzurri! Terza vittoria consecutiva : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo gli azzurri sfideranno i padroni di casa nell’ultimo incontro del trittico nei Balcani: la nostra Nazionale, dopo il successo sulla Germania e l’impresa contro il Brasile, va a caccia della Terza vittoria consecutiva ma di fronte si troverà una formazione di assoluto spessore tecnico che cercherà di ...