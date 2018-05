Nasce SmaLab | rete per gestire la svolta nelle cure

sportfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) Milano, 28 mag. (AdnKronos Salute) – E’ un momento di– e di speranza nel futuro – per i pazienti colpiti da atrofia muscolare spinale (Sma), rara malattia neurodegenerativa che rappresenta la prima causa genetica di mortalità infantile. L’avvento di nuove opportunità di trattamento apre la strada a un mondo tutto da esplorare. E da. “Ci troviamo di fronte a una nuova era nel trattamento di questa patologia così devastante. Fino a poco tempo fa non esistevano terapie, mentre oggi i pazienti e le loro famiglie possono contare su un nuovo trattamento farmacologico”, nusinersen, “che ha dimostrato di portare miglioramenti in termini di sopravvivenza e di raggiungimento di importanti tappe motorie dello sviluppo. Risultati che hanno reso necessaria nel 2017 l’introduzione di nuove classificazioni, per poter meglio definire ...