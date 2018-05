Napoli | Rui Patricio scelto per sostituire Reina Dal Portogallo | è fatta

Rui Patricio verso Napoli : scelto per sostituire Reina : Potrebbe essere Rui Patricio a spuntarla nella corsa per sostituire Pepe Reina tra i pali del Napoli. Staccata la concorrenza, almeno stando a quanto riportato da A Bola che parla di una definizione ...

Napoli - nuova doppia pista : idee Ceballos - pista Fabian Ruiz : Weekend di relax per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che però tiene il telefonino attaccato all'orecchio in continuo contatto con Carlo Ancelotti, che tornerà in Italia appena prima ...

Calciomercato Napoli - sondaggio con il Betis per Fabian Ruiz : Nomi, idee, strategie e profili valutati: il Napoli è al lavoro per regalare i primi rinforzi a Carlo Ancelotti. Nel lungo incontro dei giorni scorsi tra lormai nuovo allenatore azzurro e il ...

Adl : "100 ettari per costruire casa Napoli" : 'Aspetto risposte per 100 ettari per realizzare 'casa Napoli''. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, intervenuto al 19esimo convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, in città. '...

Napoli - Mario Rui : 'Meritavamo lo scudetto - ci riproveremo' : 'Per come abbiamo giocato e per quello che abbiamo dimostrato ogni domenica avremmo meritato lo scudetto'. Lo ha affermato il terzino del Napolo Mario Rui in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. '...

Napoli - pronto il contratto per Rui Patricio : le cifre : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli ha già concordato con Rui Patricio e il suo agente, Jorge Mendes , i dettagli sul contratto che andrà a firmare con il club azzurro. Si tratta di un quinquennale da 2 milioni di euro ...

Serie A Napoli - un turno di squalifica per Mario Rui : MILANO - Sono in tutto otto, e tutti per un turno, i giocatori fermati dal giudice sportivo della Serie A, dopo le partite della trentunesima giornata: Leonardo Bonucci , Milan, con ammenda di 1.500 ...

Napoli - ag. Mario Rui : 'Non è una riserva. Se resterà si giocherà il posto' : Mario Giuffredi , agente di Mario Rui , ha parlato del futuro del suo assistito al Napoli ai microfoni di Sky Sport . Queste le sue dichiarazioni: 'Non accetto che venga considerato una riserva importante, è un titolare e non ha da invidiare nulla a nessuno . È uno dei migliori terzini d'Europa ed è stato ...

Vidigal : ''Ho detto a Rui Patricio - tra i primi tre portieri al mondo - di venire a Napoli'' : ... dirigente dello Sporting Lisbona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Rui Patricio , tra i primi tre portieri al mondo, consigliato al Napoli. Quest le sue ...