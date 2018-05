Napoli | Insigne | ' Ancelotti mi ha chiamato Spiazzato dall' addio di Sarri'

Napoli - Insigne sorpreso dall’arrivo di Ancelotti : “mi fa un certo effetto vederlo sulla nostra panchina” : Lorenzo Insigne ha parlato dell’arrivo di Ancelotti sulla panchina del Napoli, sottolineando come gli faccia un certo effetto L’addio di Sarri e l’avvento di Ancelotti, un colpo sorprendente anche per Lorenzo Insigne. Il giocatore azzurro, attualmente in ritiro con la Nazionale italiana, è rimasto a bocca aperta per questo show del presidente De Laurentiis, riuscito a portare sulla panchina del Napoli un top della ...

Napoli - Insigne : 'Ancelotti è un grandissimo. Ringraziamo Sarri' : Speriamo che ci darà una mano su questo", le parole rilasciate da Lorenzo Insigne a Sky Sport prima dell'arrivo a Coverciano dove inizierà il ritiro con la Nazionale del nuovo Commissario tecnico ...

Napoli indignato per la bara di Insigne - rispondono i tifosi bianconeri : Ci sono gli sfottò e ci sono gli insulti. Se i primi contribuiscono ad accendere e rendere più colorata la rivalità tra le tifoserie, gli altri andrebbero condannati senza se e senza ma, soprattutto ...

Juventus - Douglas Costa posta una bara con la scritta Insigne. Il Napoli replica 'Inaccettabile' : ROMA - Il confronto tra Juventus e Napoli non si è chiuso con l'assegnazione dello scudetto ai bianconeri. Dopo le polemiche seguite ad alcune decisioni arbitrali che hanno caratterizzato il momento ...

Il Napoli su Twitter : 'Insigne offeso durante la festa della Juve : siamo indignati' : Bare di cartone con i nomi di Lorenzo Insigne e Maurizio Sarri sono apparse sabato pomeriggio in una diretta Instagram di Douglas Costa , giocatore brasiliano della Juventus , durante la festa ...

Douglas Costa posta la bara di Insigne. Il Napoli protesta : "Inaccettabile" : Difficilmente i rapporti tra Napoli e Juve torneranno ad essere sereni. Le tensioni che ci sono state anche durante il campionato, continuano ancora adesso, con la Juve sul pullman a festeggiare e il ...

Bara con il nome di Insigne - il Napoli non ci sta e attacca i giocatori della Juventus : “vergognosi” [FOTO] : Dopo aver visto alcune particolari immagini relative ai propri calciatori, il Napoli ha deciso di far sentire la propria voce con un tweet apparso sul proprio profilo ufficiale Non sono andate proprio giù al Napoli le modalità con cui la Juventus ha festeggiato il proprio settimo scudetto consecutivo, ma non tanto per le feste e il corteo del pullman scoperto, quanto per gli attacchi gratuiti lanciati nei confronti dei propri tesserati. Il club ...

Il Napoli fa cassa con le pubblicità : Insigne e Mertens attori per Trivago : Grande sorpresa sul volto di tutti i tifosi del Napoli che nelle ultime ore hanno potuto ridere e sorridere guardando in Tv due dei propri beniamini. Si, perchè Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono i protagonisti dell'ultimo spot Trivago, nota azienda per la ricerca online di hotel in giro per il mondo. «Dries, ma sei sempre su Internet?», chiede il napoletano. «Sto cercando un hotel», la risposta del belga.--Poi la battuta di Mertens che ...