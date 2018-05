Napoli | ancora violenza | aggredito infermiere al Cardarelli | calcio nelle parti basse e

Napoli - ancora un'aggressione in ospedale : colpi di casco contro infermiere : Un infermiere è stato aggredito questa mattina tra le mura dell'ospedale San Gennaro, dove stava prestando servizio. Il sanitario di 65 anni, in servizio presso l'ambulatorio di Dermatologia, è stato ...

Napoli - Maggio : "Deluso da Sarri. Il mio futuro? Non ho ancora deciso" : Christian Maggio, ieri nella partita contro il Crotone, ha salutato il pubblico del San Paolo. Il suo addio al Napoli dopo 10 stagioni è praticamente certo. "È stata una giornata davvero difficile, mi ...

Napoli - ancora un minore aggredito : sui social il volto sfregiato : E' stato aggredito da due rapinatori all'uscita dalla metropolitana di Scampia. Sul fatto interviene ance il sindaco di Napoli che chiede più sicurezza -

Nuoto : Katie Ledecky ancora straordinaria nei 400 sl! Secondo tempo all-time nelle otto vasche ad IndiaNapolis : Katie Ledecky è scatenata ad Indianapolis. Dopo il record del mondo nei 1500 stile libero, la statunitense continua ad incantare, realizzando il Secondo crono all-time nei 400 stile libero. 3’57″94 per l’asso statunitense, ancora una volta in evidenza nella piscina americana nel corso del TYR Pro Swim Series 2018. Una progressione pazzesca quella della campionessa olimpica, capace di toccare la piastra a metà gara in ...

Fimp Napoli : migliorano le coperture vaccinali - ma ancora troppi i genitori No Vax : Alimentazione e vaccini, sono questi due dei temi caldi in discussione a Ischia in occasione del il 18° congresso provinciale della Fimp Napoli (Federazione italiana dei medici pediatri), in programma sino a domenica. “Anche se a Napoli si sta recuperando sulle coperture vaccinali – si spiega in una nota – il capoluogo partenopeo continua ad avere una forte connotazione culturale «No Vax». I pediatri hanno dunque scelto di ...

Napoli - l?ultimo saluto alla stagione La folla chiede a Sarri di restare Ma l'ok del mister è ancora lontano : Non serve lo scudetto a Napoli per essere felici, non serve soprattutto ai napoletani che con i loro beniamini azzurri vogliono fare festa. Così si ritrovano all?esterno di Villa...

Nuoto : Katie Ledecky colpisce ancora! Record del mondo nei 1500 stile libero ad IndiaNapolis : Stupirsi delle prestazioni di un’atleta del calibro dell’americana Katie Ledecky potrebbe corrispondere a non verità. Tuttavia, quando la nuotatrice stelle e strisce entra in vasca è sempre spettacolo. E’ quanto accaduto nel corso della prima giornata di gare del TYR Pro Swim Series, ad Indianapolis (Stati Uniti), dove la campionessa degli States si è esibita nei 1500 stile libero. Le 30 vasche hanno esaltato l’incedere ...

Liberato verso il Sonar di Barcellona dopo il concerto di Napoli e Gomorra (video) : sei sosia e identità ancora segreta : Si è mostrato in Gomorra tra le comparse della terza stagione? Si è mostrato davvero ieri sera sul palco di Napoli? L'identità di Liberato rimane ancora un mistero nonostante il live di ieri sera a cui hanno preso parte almeno il doppio delle persone che avrebbero dovuto. Sei mila fan urlanti dentro le transenne e altrettanti fuori pronti a immortalare Liberato con i telefonini ma senza successo. L'area del concerto era blindatissima intorno ...

Calciomercato Napoli - Callejon può lasciare gli azzurri : futuro ancora in Serie A per lo spagnolo? : Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di 'Rai Sport' alla 'Domenica Sportiva', i rossoneri sarebbero all'assalto di Josè Maria Callejon. Il calciatore spagnolo classe 1987 ha una ...

Rifiuti - siti ancora saturi : weekend di passione a Napoli : Un altro week end di passione sul fronte dei Rifiuti, poi da lunedì, con la riapertura della linea 1 del termovalorizzatore di Acerra, ancora ferma per la manutenzione programmata, le cose ...

Cronaca - Napoli : ancora violenze contro i giornalisti - solidarietà a Luca Abete Video : Ultim'ora 4 maggio 2018, Napoli - Continuano a verificarsi gli ennesimi episodi di violenza 'gratuita' contro i giornalisti durante il loro prezioso lavoro. Questa volta ad essere stato aggredito schiaffeggiato in faccia è stato Luca Abete, noto inviato della trasmissione satirica di Canale 5 Striscia La Notizia. Il gravissimo episodio si è consumato in Piazza Mercato, in pieno centro a Napoli [Video] e di fronte a tanti testimoni. L’autore del ...

Napoli - ancora De Magistris : “Fanno di tutto per non farci vincere” : Napoli, ancora DE Magistris- Tuona ancora il sindaco di Napoli, Lugi De Magistris. Intervenuto su “Televomero”, il primo cittadino partenopeo ha puntato ancora l’indice verso gli arbitri e verso la Juve. “FANNO DI tutto PER NON FAR VINCERE IL Napoli” “Con sincerità, la squadra ed i tifosi hanno meritato lo Scudetto. C’è per me lo Scudetto […] L'articolo Napoli, ancora De Magistris: “Fanno di ...