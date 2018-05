Myrta Merlino | “Tardelli è geloso e possessivo”

Myrta Merlino e “L’aria che tira” : i motivi del successo/ La7 meglio della Rai : “il canone va redistribuito” : Myrta Merlino , successo boom per "L'aria che tira": La7 meglio e più rapida de La7, "il canone sul servizio pubblico deve essere redistribuito, è meritocrazia"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:56:00 GMT)

Governo - Salvini a Myrta Merlino : “Lunedì da Mattarella col nome del premier? Certamente non con l’uovo di Pasqua” : Durante la diretta televisiva di “L’Aria che tira” (La7) Myrta Merlino si fa passare Matteo Salvini al telefono e lo intervista sui temi dell’attualità. Il leader della Lega da Monza concede pochissime battute sui lavori per la formazione del Governo Lega-M5s L'articolo Governo , Salvini a Myrta Merlino : “Lunedì da Mattarella col nome del premier? Certamente non con l’uovo di ...

Matteo Salvini al telefono con Myrta Merlino : 'Non è stato Borghi a far crollare il titolo Mps' : Aste, questione banche, caso Mps. Matteo Salvini , al telefono con Myrta Merlino in diretta a L'aria che tira su La7, spiega il suo impegno per la regolamentazione delle ' aste fallimentari che ...