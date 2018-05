Municipio XIII | Targa in memoria di Corazon

romadailynews

(Di lunedì 28 maggio 2018) Roma – UnaindiAbordo Perez, la filippina 44enne uccisa, esattamente tre anni fa, falciata da un’auto impazzita su via Mattia Battistini. A ricordare quel tragico pomeriggio, proprio nell’orario dell’incidente, il marito della vittima con le figlie. Oltre al parroco di zona che ha benedetto laapposta presso l’area giochi del parco Nicholas Green di Torrevecchia. “Nel quartiere è ancora vivo il dolore per la tragica fine di ‘Cory’. Nessuno dimenticherà mai il giorno in cui quell’auto impazzita guidata da un rom minorenne che, dopo aver forzato un posto di blocco, travolse una folla di pedoni, ferendo numerose persone ed uccidendo la donna filippina 44enne, mamma di due bambine. In seguito alla vicenda furono numerose le promesse di aiuto, poi svanite nel tempo, da parte degli organi ...