"Il governonon avrà mai i numeri per avere la maggioranza in Parlamento.Forza Italia e tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico e nemmeno i Cinque Stelle,quindi è un governo che nasce già minoritario". Così Mulé, portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia. Mulé punta anche a rassicurare quanti ipotizzano una scissione nel centrodestra, dopo il tentativo sfumato di governo Lega-M5S."Il centrodestra deve essere unito o non è centrodestra-dicedove è diviso non è forza di governo".(Di lunedì 28 maggio 2018)