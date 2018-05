MotoGP | GP Italia 2018 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana al Mugello

MotoGP - KISS Mugello - per un Gran Premio d'Italia sostenibile : Poche settimane fa KISS Mugello ha ottenuto un importante riconoscimento da parte di UEFA, WWF e GREEN SPORT ALLIANCE che lo hanno inserito nel rapporto 'Playing for Our Planet. How Sports Win from ...

MotoGP – Quattro gli italiani sul podio in Francia : Chiara e Federica incantano Le Mans [GALLERY] : Chiara e Federica incantano il pubblico di Le Mans: sul podio francese due italiane da favola Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi un po’ di relax prima della gara del ...

MotoGP - GP Italia 2018 : programma - orari e tv. Tra due settimane si gareggia al Mugello : Archiviato il GP di Francia, il Motomondiale è pronto per spostarsi in Italia. Al Mugello, tra due settimane, andrà in scena il primo appuntamento delle due ruote sul suolo Italiano. Il circuito toscano è pronto a regalare, come ogni anno, un grande spettacolo. Non solo in pista, ma anche sulle tribune, che saranno coloratissime e caldissime, con tanti tifosi assiepati in ogni dove per sostenere i loro beniamini. Il weekend del GP d’Italia ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Marc Marquez domina e ipoteca il titolo. Grande Italia : 2° Petrucci - 3° Valentino Rossi. Fuori Dovizioso : Marc Marquez (Honda) domina anche il Gran Premio di Francia della MotoGP, vince la terza gara di fila (cosa che non gli capitava dal 2014) e vola via in classifica iridata, approfittando, anche, della cadute dei rivali diretti, il padrone di casa Johann Zarco (Yamaha Tech3) ed il nostro Andrea Dovizioso (Ducati). Il campione del mondo in carica dimostra di avere un passo impossibile per tutti gli altri e, dopo aver preso il comando della corsa, ...

MotoGP – Marquez è una freccia nel warm up di Le Mans - due italiani dopo di lui : i tempi dei piloti : Tutti i tempi dei piloti del warm up sul circuito di Le Mans in vista della gara del pomeriggio valida per il Gp di Francia In vista del quinto appuntamento del campionato mondiale di MotoGp i motociclisti hanno messo alla prova in questa mattinata le loro moto segnando tempi interessanti in prospettiva gara. A segnare il crono più veloce del warm up francese è Marc Marquez che batte il muro dell’1’32, seguito da Andrea Dovizioso ed ...

MotoGP – Valentino Rossi - i problemi Yamaha e i Mondiali di calcio senza Italia : “siamo tutti disperati!” : Valentino Rossi fiducioso per la gara di Le Mans, ma consapevole del tempo necessario per risolvere le problematiche Yamaha: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp di Francia Domani finalmente si riaccendono i motori della MotoGp per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. I campioni delle due ruote sono arrivati sul circuito di Le Mans dopo una settimana di importanti test a seguito del Gp di Jerez de la Frontera. Le Yamaha ...

MotoGP – Aleix Espargaro rinnova con Aprilia : lo spagnolo e il team italiano insieme fino al 2020 : Tempo di rinnovi nel mondo della MotoGp: dopo Rins anche Espargaro ha prolungato il suo contratto con Aprilia fino al 2020 Giornata di importanti annunci nel mondo della MotoGp. Le trattative di mercato piloti sono uno degli argomenti più chiacchierati nel paddock. Piano piano i piloti e i team prendono le loro decisioni, mettendo nero su bianco e quindi annunciando ufficialmente i contratti. Dopo il rinnovo di Alex Rins con la Suzuki, arriva da ...

MotoGP 2018 - Aleix Espargaró rinnova con Aprilia per il 2019. Affiancato da un pilota italiano? : Aleix Espargaró ha firmato un rinnovo di contratto con la Aprilia e sarà dunque in sella alla moto di Noale anche per il Mondiale MotoGP 2019. Il 28enne spagnolo, attualmente 18esimo in classifica generale, proverà a portare avanti lo sviluppo del mezzo e con buona probabilità sarà Affiancato da un pilota italiano. Si parla anche di Danilo Petrucci e di Andrea Iannone, che attendono di sapere cosa fare nel futuro rispettivamente con Ducati e ...

MotoGP - griglia di partenza a Jerez : Crutchlow in pole - male gli italiani : Cal Crutchlow su Honda partirà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna della Motogp. Con 1.37.653, il pilota britannico ha preceduto Dani Pedrosa su Honda ufficiale di 0.259 e Johan Zarco su ...

Aprilia - debutta in Usa versione V4 italiana ispirata MotoGP : E' stata presentata in occasione del Gran Premio delle Americhe a Austin , Texas, , terza tappa del Campionato del Mondo MotoGp 2018. Spinta dal motore 1000cc 4 cilindri a V di 65° e capace di 201 CV,...

MotoGP : Italia - nuove tribune al Mugello : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 14 APR - Il Gran premio di MotoGp del 3 giugno all'autodromo del Mugello a Scarperia , Firenze, avrà 3000 posti di tribuna in più. E' questa la decisione presa dagli ...

MotoGP Mugello - Le Frecce Tricolori protagoniste del GP d'Italia : Il sorvolo del Mugello da parte delle Frecce Tricolori, per salutare tutti gli appassionati, è previsto nel programma dell'attività 2018 della pattuglia acrobatica più famosa nel mondo. Il tricolore, ...

A che ora in Italia la diretta del MotoGP Argentina su TV8 domani 8 aprile Video : Domenica 8 aprile si corre il Motogp Argentina 2018, secondo Gran Premio della stagione. A re gli orari della diretta tv su TV8. Nelle prime due sessioni di prove libere, Marc Marquez è stato il pilota più veloce. Lo spagnolo della Honda ha staccato di oltre un secondo i rivali più accreditati al successo sulla pista di Termas de Rio Hondo [Video], con #Valentino Rossi che non è riuscito ad andare oltre il settimo tempo, alle spalle del suo ...