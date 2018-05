MotoGP | Andrea Dovizioso | “Marc Marquez il più forte del Mondo? Per molti aspetti sì | si

MotoGP - Andrea Dovizioso presenta il suo libro 'Asfalto' : Per tanti Andrea Dovizioso era del colore dell'asfalto perché all'inizio della sua carriera poco importava se faceva podio o arrivava settimo, tanto nessuno si accorgeva di lui. Era, perché da allora, ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Andrea Dovizioso - un errore pesantissimo. Il sogno iridato è già sfumato - Marquez lontano anni luce : “Caro Dovi, stavolta l’hai fatta grossa!“. Se lo sarà detto e stradetto nella sua testa Andrea Dovizioso in questa poco fortunata, per lui, domenica 20 maggio a Le Mans. Il quinto giro del Gp transalpino e l’esaltazione del primo posto conquistato, mettendo in scena un sorpasso preciso e puntuale sul compagno di squadra Jorge Lorenzo, è durata poco. Un errore in frenata e l’anteriore della GP18 si è chiuso ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - il pilota Ducati scivola al quarto giro : era in testa (MotoGP Francia 2018) : Caduta Andrea Dovizioso Video, il pilota Ducati scivola al quarto giro: era in testa (MotoGp Francia 2018). Nuova Caduta nel gp transalpino, dopo quella di Iannone(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:19:00 GMT)

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica del warm-up. Marc Marquez domina davanti ad Andrea Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : E’ sempre Marc Marquez a fare la voce grossa nel corso di questo weekend in Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda è stato, infatti, il più veloce del warm-up, ottenendo il tempo di 1’31″868, l’unico pilota ad infrangere la barriera dell’1’32”. Girando con una coppia di soft (anteriore)/hard (posteriore), il leader della classifica iridata ha saputo fare la differenza, ...

MotoGP - GP Francia 2018 : sarà fuga Mondiale per Marc Marquez? Andrea Dovizioso può impedirglielo : sarà una gara delicatissima e ricca di colpi di scena quella che ci attende oggi a Le Mans. Il GP di Francia promette di essere uno spartiacque importante per il Mondiale MotoGP. Johann Zarco non è più una sorpresa e davanti al suo pubblico è riuscito a conquistare la pole position. Marc Marquez è lì in agguato, secondo, con tutti gli altri ad inseguire. CHE LOTTA – Sono diversi i piloti che possono giocarsi qualcosa di importante qui. ...

MotoGP – Iannone si propone come compagno di Marquez in Honda : il commento social di Andrea è esilarante [FOTO] : Andrea Iannone si propone sui social come prossimo compagno di squadra di Marc Marquez in Honda Il mercato piloti è uno degli argomenti più chiacchierati nel paddock della MotoGp. Ieri la Ducati ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Andrea Dovizioso, quindi adesso la Honda deve decidere del futuro della moto attualmente guidata da Dani Pedrosa. Il team giapponese infatti sembra aver fatto un’offerta al forlivese della Ducati, ma ...

MotoGP - GP Francia 2018 : analisi prove libere. Bene Andrea Dovizioso e le Yamaha - ma Marquez spaventa : I primi novanta minuti di prove libere del Gran Premio di Francia della MotoGP hanno regalato diversi spunti interessanti. Dalla sorpresa di una Ducati migliore moto di questo venerdì, alla risalita della Yamaha, alla ennesima conferma di Marc Marquez. Tra temperature basse, specialmente al mattino, e numerose scivolate, andiamo ad analizzare nello specifico le prime due sessioni di prove libere disputate a Le Mans. Andrea Dovizioso non solo ha ...

MotoGP - GP Francia 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi terzo! : Il rinnovo di contratto con Ducati (biennale fino al 2020) fa benissimo al morale di Andrea Dovizioso che si scatena nelle prove libere 2 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha stampato il miglior tempo al termine di una sessione condotta da assoluto protagonista: 1:31.936, nuovo record del circuito di Le Mans, montando la media all’anteriore e la soft al posteriore. Il vicecampione del mondo è sembrato ...

MotoGP – Dovizioso-Ducati - è fatta! Andrea ha firmato il rinnovo fino al 2020 - l’annuncio oggi pomeriggio : Andrea Dovizioso ha firmato il rinnovo con la Ducati: il forlivese in rosso fino al 2020, oggi pomeriggio l’annuncio ufficiale E’ stata una trattative lunga e travagliata quella tra Andrea Dovizioso e la Ducati: il forlivese, vicecampione del mondo in carica di MotoGp ha preteso di più dal suo team dopo la strepitosa stagione 2017, durante la quale ha regalato un sogno alla ‘Rossa’ e tutti i suoi tifosi. Le prime offerte ...

MotoGP - Andrea Dovizioso vicino al rinnovo con Ducati : “Siamo ai dettagli - manca l’ufficialità” : Andrea Dovizioso è ormai prossimo a rinnovare il contratto con la Ducati. A confermarlo è stato lui stesso alla vigilia del GP di Francia 2018 in programma nel weekend. Il vicecampione del mondo, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Non c’è ancora l’ufficialità, ma siamo vicini. Posso dire che siamo ai dettagli“. Dunque la trattativa sembra essere arrivata alla conclusione, le due parti hanno trovato il ...

MotoGP – Dovizioso-Ducati - è quasi fatta! Le parole di Andrea fanno sognare i tifosi : ” ci sono stati tanti aiuti per cercare che tutto andasse in porto” : Andrea Dovizioso fa sognare i tifosi Ducati: tutto sembra remare a favore del rinnovo col team di Borgo Panigale Sembra ormai fatta tra Dovizioso e Ducati. Nelle ultime ore si è tanto parlato dell’intervento dello sponsor per il rinnovo del forlivese col team di Borgo Panigale. A poche ore dalla conferenza stampa piloti che darà ufficialmente il via al weekend del Gp di Francia, sul circuito di Le Mans, proprio Dovizioso ha in qualche modo ...

MotoGP - avvicinamento tra Ducati e Andrea Dovizioso : rinnovo vicino? : Il braccio di ferro tra Andrea Dovizioso e la Ducati per il rinnovo di contratto potrebbe presto concludersi in modo positivo. Le due parti, che fino al GP di Spagna sembravano lontanissime, si sarebbero riavvicinate nelle ultime ore e nella Casa di Borgo Panigale inizia a filtrare un cauto ottimismo. Nelle ultime ore tutta la dirigenza della Ducati avrebbe infatti condiviso che far restare Dovizioso nel team sia la prioria assoluta al momento. ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora non si può più sbagliare. Marquez è già in fuga… : La MotoGP sbarca a Le Mans, siamo solamente al quinto appuntamento stagionale, mancano dunque ancora 14 gare, ma il tempo stringe, per tutti i piloti che non si chiamino Marc Marquez. Su tutti, anche per lo status di “rivale numero uno”, meritatamente guadagnato sul campo, mettiamo Andrea Dovizioso tra i protagonisti che non possono più aspettare. Il romagnolo, infatti, deve dare una risposta immediata al campione del mondo in ...