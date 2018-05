Moody' s su Italia | Mercati resteranno nervosi ma estremisti bloccati

Moody's : rating Italia sotto osservazione - possibile downgrade : Si rischia una retrocessione dalla classe di 'BAA2'. Ieri lo spread ha toccato i 217, per poi chiudere a 204 - I tempi per il nuovo governo che si allungano pesano in borsa, ieri Piazza Affari ha ...

Moody's prepara bocciatura Italia : dubbi su proposte in contratto : New York, 26 mag. , askanews, Mentre i mercati puniscono l'incertezza politica Italiana, Moody's ha lanciato un avvertimento. L'agenzia di rating ha messo sotto osservazione con implicazioni negative ...

Moody's avverte l'Italia : rating sotto osservazione : Teleborsa, - Mentre continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Mattarella su Paolo Savona all'Economia , arrivano cattive notizie per il nuovo governo, ancora prima di insediarsi. L'agenzia di valutazione del credito Moody's ha annunciato di aver avviato la procedura di revisione del rating ...

Moody's prepara bocciatura Italia : dubbi su proposte in contratto : Anche il rischio di una crisi di liquidità nel nostro Paese è visto come basso.Ricordando che la nostra è la terza maggiore economia dell'Eurozona, Moody's ne ha elencati i punti di forza: "Si sta ...

Perché la decisione di Moody’s avvicina l’Italia al baratro del «junk rating» : L’agenzia di rating ha aperto una procedura che potrebbe portare a un declassamento del rating italiano nelle prossime settimane. Questo per le prospettive di un aumento della spesa pubblica senza copertura. Al momento il rating italiano è appena dua gradini al di sopra del «junk», il livello che separa gli investimenti sicuri da quelli ad alto rischio...

Moody's avverte l'Italia : rating sotto osservazione : Mentre continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Mattarella su Paolo Savona all'Economia , arrivano cattive notizie per il nuovo governo, ancora prima di insediarsi. L'agenzia di valutazione del credito Moody's ha annunciato di aver avviato la procedura di revisione del rating ...

Moody's mette l'Italia sotto l'osservazione - spread alle stelle : golpe finanziario su Lega e M5s : Un terremoto che farebbe collassare prima le banche, e poi l'economia. La notizia arriva nella tarda serata di venerdì. La grande finanza si muove contro il governo di Lega e M5s , non ancora nato, e ...

Moody’s avverte l’Italia : «Rischio declassamento - incognite sui conti pubblici» : L’agenzia americana di rating annuncia l’avvio delle procedure per un possibile downgrade dell’Italia, messa sotto osservazione per i dubbi sulla sostenibilità del contratto di Governo sottoscritto da Lega e M5S. «Il contratto di Lega e Movimento 5 Stelle include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle» afferma la nota di Moody’s secondo cui non sarebbero sufficienti i correttivi inseriti nel ...

Governo - scontro su Savona. Moody's : rating Italia sotto osservazione - : Lega e M5S compatti sul nome dell'economista che non convince il Colle. Salvini minaccia il ritorno alle urne e su Facebook: "Sono molto arrabbiato". Like di Di Maio. Sale lo spread

Italia - Moody's : possibile downgrade : 00.30 Moody's mette sotto osservazione il rating Baa2 dell'Italia per un possibile downgrade. Lo riporta l'agenzia in una nota in cui indica il rischio di indebolimento del bilancio e lo stallo nelle riforme strutturali le criticità che hanno condotto l'agenzia a mettere sotto osservazione il rating del nostro Paese. Mentre, rileva Moody's, il rischio di un'uscita dell'Italia dall'Eurozona resta molto basso. E: "contratto" LegaM5S "include ...

Per Moody's ora l'Italia rischia il declassamento : È al termine di una giornata difficile per il governo a trazione Lega-M5S in via di formazione che arriva l'avvertimento di Moody's. L'agenzia di rating ha annunciato di avere messo l'Italia sotto osservazione, in vista di un possibile declassamento e con conseguenti ricadute sui mercati.Due le ragioni addotte in un comunicato pubblicato nella serata italiana. Il rischio significativo di un indebolimento materiale della "forza fiscale ...

Moody’s avverte l’Italia : «Rischio declassamento». Pesano il contratto di governo e lo stallo sulle riforme : L’agenzia americana di rating annuncia l’avvio delle procedure per un possibile downgrade dell’Italia, messa sotto osservazione per i dubbi sulla sostenibilità del contratto di governo sottoscritto da Lega e M5S. «Il contratto di Lega e Movimento 5 Stelle include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle» afferma la nota di Moody’s secondo cui non sarebbero sufficienti i correttivi inseriti nel ...

Moody's : possibile downgrade Italia. Rischi per bilancio e riforme - ma uscita da euro improbabile : Moody's avverte l'Italia e mette sotto osservazione il rating 'Baa2' per un possibile downgrade. Una decisione che prende le mosse dal «significativo Rischio di un indebolimento...

Moody’s avverte l’Italia : «Rischio declassamento». Pesano contratto di governo e lo spread oltre i 200 punti : L’agenzia americana di rating annuncia l’avvio delle procedure per un possibile downgrade dell’Italia, messa sotto osservazione per i dubbi sulla sostenibilità del contratto di governo sottoscritto da Lega e M5S. «Il contratto di Lega e Movimento 5 Stelle include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle» afferma la nota di Moody’s secondo cui non sarebbero sufficienti i correttivi inseriti nel ...