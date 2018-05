motorinolimits

: Monaco: un pitstop e controllo del degrado per vincere - BarbaraPremoli : Monaco: un pitstop e controllo del degrado per vincere - MotoriNoLimits : Monaco: un pitstop e controllo del degrado per vincere - lisi36120711 : RT @Saetta_McQueen: Siete troppo divertenti: Pitstop con incidente TOGLIAMO I PIT STOP Gara noiosa a Monaco TOGLIAMO MONACO Ogni proble… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Strategia a una sosta per la maggior parte dei piloti al GP di, sul circuito meno impegnativo di tutta la stagioneper i pneumatici, dove la gestione delè stata fondamentale per ottenere un buon risultato. Daniel Ricciardo ha vinto partendo dalla pole su pneumatici P Zero Pink hypersoft, la stessa mescola usata al … L'articolo: undelperMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.