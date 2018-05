“Mio padre ti ha dato da mangiare” Vittorio Corona e Barbara D’Urso | il retroscena Chi

Caso Bianzino. Il figlio : “Mio padre Aldo fu ucciso in carcere - riaprire le indagini” : Potrebbe esserci un'importante svolta a distanza di 11 anni sul Caso dell'uomo morto nel 2007 a Perugia Capanne, 48 ore dopo l'arresto. Due nuove perizie chieste dalla famiglia: "A causare il decesso furono le lesioni e non un aneurisma".Continua a leggere

Bologna - prof bullizzato da studente : "Mio padre pugile ti spacca la testa" : Bologna, prof bullizzato da studente: "Mio padre pugile ti spacca la testa" I fatti risalgono all'ottobre scorso e il reato contestato al minore è violenza a pubblico ufficiale

Governo - Stefania Craxi : “Mio padre al tavolo con Di Maio? Mai con quello scappato di casa” : “Mio padre al tavolo con Di Maio? Escludo che si sarebbe seduto con quello scappato di casa”. Il giudizio, netto, arriva da Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e figlia dell’ex segretario del Partito socialista, Bettino Craxi. A Milano, al Palazzo delle Stelline, la fondazione Craxi ha organizzato la presentazione del libro “Il Governo del leader. Craxi a Palazzo Chigi (1983-1987) a cura di Roberto Chiarini. ...

“Mio padre…”. Al GF è di scena il dramma. La gieffina dà questa notizia straziante e dolorosissima : non trova pace. C’è chi la consola ma lei si lascia andare a un pianto disperato : A tutti è subito sembrata forte ed esuberante, la tipica ragazza che sa il fatto suo. Ma le cose invece stanno diversamente e oggi all’interno della casa del grande fratello 15 lo ha dimostrato, esponendosi con tutte le sue fragilità. I ricordi, le problematiche familiari possono essere pesanti per tutti e così è anche per Patrizia Bonetti che si è lasciata andare in modo sommesso e rattristato per via del padre. La studentessa si è ...

Alfie Evans - il padre Tom : “Mio figlio è in ostaggio - chiedo al Papa di venire qui” : “chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”: lo ha dichiarato il padre del piccolo Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”. “Vi ringraziamo per la solidarietà e il supporto ...

Marina Berlusconi contro Di Battista : “Mio padre avrà un posto nei libri di storia - lui non credo” : Mentre Silvio Berlusconi sbarca in Friuli per un tour elettorale in vista delle regionali di domenica, la figlia Marina spara alzo zero sull’ex deputato M5s Alessandro Di Battista e sui giudici di Palermo che hanno emesso la sentenza di primo grado sulla trattativa Stato-mafia condannando a 12 anni anche il braccio destro dell’ex Cavaliere Marcello Dell’Utri. “Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del ...

Roma - il Quadraro e quel rastrellamento dimenticato del 1944. “Mio padre? Lo portarono via quando avevo 7 anni” : quello del Quadraro, del 17 aprile del 1944, è stato un rastrellamento paragonabile in termini di numeri a quello del ghetto di Roma di pochi mesi prima, il 16 ottobre 1943. Eppure dell’operazione Balena – lamentano gli abitanti di quest’area nel sud-est della Capitale – i libri di storia non ne parlano. Anche qui, quel giorno, oltre mille uomini – tutti i maschi tra i 16 e i 55 anni – vennero portati via, fino in ...

Omicidio Ragusa - il figlio Daniele : "Mio padre è innocente" : Omicidio Ragusa, il figlio Daniele: "Mio padre è innocente" L'intervista esclusiva di Pomeriggio Cinque al ragazzo, ora maggiorenne: la sera dell'ultimo litigio dei genitori, lui era in casa.

“Ecco che donna è”. Tutti contro Lady Tata. La saga tra Anna Tatangelo e i figli di Gigi D’Alessio non ha fine. Dopo lo sfogo di Ilaria - arrivano le parole di Claudio : “Mio padre non lo merita” : Da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati è caduta un ombra di mistero sulla fine di quella che pareva essere una relazione molto solida, anche dal punto di vista professionale. In particolare la cantante di Sora non si era mai pronunciata in merito, poi ha deciso di farlo e apriti cielo, le sono piovuto addossi strali da ogni parte. Anna ha detto poche parole, ha dato le sue motivazioni. Un rapporto che per lei era ...