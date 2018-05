Blastingnews

: Ministri rimandati al mittente dal Capo dello Stato: ecco tutti i precedenti - #Ministri #rimandati #mittente… - zazoomblog : Ministri rimandati al mittente dal Capo dello Stato: ecco tutti i precedenti - #Ministri #rimandati #mittente… - GiancarlilManzi : Ministri 'rimandati al mittente' dal Capo dello Stato: ecco tutti i precedenti -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il netto ‘no’ a Paolo Savona come futuro Ministro dell’Economia da parte di Sergio Mattarella VIDEO non è affatto un ‘unicum’ nella storia della Repubblica. Esistono infatti deiin cui unha rimandato alle proposte del Presidente del Consiglio incaricato, suggerendo a quest’ultimo una figura diversa da quella indicata. Il faro è l’articolo 92 della Costituzione, che recita così: «Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i». L’inquilino del Quirinale, insomma, non è affatto un mero notaio messo lì a certificare semplicemente la sostanza di un accordo politico. Ha un perimetro entro cui muoversi. Certo, resta il fatto che l’‘interventismo’ VIDEOdel Colle in questo senso si sia manifeper la prima volta soltanto dopo Tangentopoli e con l’avvento della Seconda Repubblica. ...