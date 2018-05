Minaccia suicidio da cavalcavia A7 ad Assago Video tangenziale Milano | effetto

Milano : si arrampica su statua equestre Largo Cairoli e Minaccia suicidio (2) : (AdnKronos) – Le segnalazioni ai carabinieri sono arrivate questa notte dai passanti, allarmati dalle urla del giovane, di origine rumena. L’area, spiegano i carabinieri, è stata messa subito in sicurezza, con l’ausilio della polizia locale e dei vigili del fuoco. Sul posto, in tarda notte, è intervenuto anche il militare negoziatore del Comando provinciale di Milano e, con l’ausilio di un carabiniere che conosceva la ...

Milano : si arrampica su statua equestre Largo Cairoli e Minaccia suicidio (2) : (AdnKronos) - Le segnalazioni ai carabinieri sono arrivate questa notte dai passanti, allarmati dalle urla del giovane, di origine rumena. L'area, spiegano i carabinieri, è stata messa subito in sicurezza, con l'ausilio della polizia locale e dei vigili del fuoco. Sul posto, in tarda notte, è interv

Si arrampica sulla statua di largo Cairoli e Minaccia il suicidio : I carabinieri hanno trattato per oltre 4 ore per farlo scendere, ricoverato per accertamenti al Fatebenefratelli

Milano : si arrampica su statua equestre Largo Cairoli e Minaccia suicidio : Milano, 26 mag. (AdnKronos) - Alle ore tre circa della scorsa notte, un uomo di 22 anni si è arrampicato sulla statua equestre di Giuseppe Garibaldi in Largo Cairoli, a Milano, rimanendoci fino alle 7,50 di questa mattina, quando ha finalmente desistito. Per quasi cinque ore, il giovane, di origine

Milano : si arrampica su statua equestre Largo Cairoli e Minaccia suicidio : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – Alle ore tre circa della scorsa notte, un uomo di 22 anni si è arrampicato sulla statua equestre di Giuseppe Garibaldi in Largo Cairoli, a Milano, rimanendoci fino alle 7,50 di questa mattina, quando ha finalmente desistito. Per quasi cinque ore, il giovane, di origine straniera, ha minacciato di buttarsi, nonostante l’intervento di carabinieri, vigili del fuoco, con sei mezzi, e del personale 118 che, ...

Lancia figlia da ponte A14 e ora Minaccia il suicidio - la compagna morta dopo la caduta dal balcone : Chieti - Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha Lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 una bimba e minaccia di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire. La bimba, secondo quanto contratato dai medici legali, è morta sul colpo. "Scusa scusa", ha ripetuto più di una volta l'uomo e le urla, si sono sentite dall'alto fino a trenta ...

Chieti - lancia la figlia da un ponte dell'A14 e Minaccia il suicidio - Dopo sei ore urla : 'Scusa - scusa' : La bimba, che dovrebbe avere circa 12 anni, ha fatto un volo di una trentina di metri. Alla base del gesto dell'uomo ci sarebbe la morte della convivente , avvenuta Dopo una caduta dal quarto piano ...

Francavilla. L’uomo che Minaccia il suicidio è Fausto Filippone dirigente della Brioni : Francavilla al Mare è sotto choc. Fausto Filippone ha lanciato la figlia da un viadotto sull’autostrada A14 in contrada Vallemerlo ed

“Ha buttato la figlia di sotto”. Tragedia in Italia : dopo l’insano gesto - Minaccia il suicidio : Un uomo di circa 50 anni e una bambina sui 14 anni hanno scavalcato il parapetto del viadotto dell’autostrada A14, all’altezza del km 390 in direzione sud, intorno alle ore 13 e 30. Poco dopo la piccola è volata giù da un’altezza di circa 40 metri e l’uomo da allora minaccia di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di raggiungere il corpo della bambina. Sul posto sono giunti alcuni ...

Lancia bambina da un ponte sulla A14 e Minaccia il suicidio | : accaduto a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove il padre minaccia di gettarsi nel vuoto

Lancia figlia da viadotto dell'A14. Un uomo Minaccia il suicidio : Un uomo ha Lanciato la figlioletta da un ponte del viadotto Alento, sulla A14. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e personale medico. Stando ad alcune testimonianze, intorno alle 13,30, un uomo e una bambina sono stati visti scavalcare il parapetto Segui su affaritaliani.it

Tragedia sull'A14 : lancia la figlia della convivente dal cavalcavia e Minaccia il suicidio : Probabile legame con la morte di una donna caduta da un balcone stamane a Chieti, madre della ragazzina e convivente dell'uomo - Da diverse ore si sta consumando una Tragedia nell'autostrada A14 all'...

Chieti - uomo lancia figlia della convivente da ponte su A14 e Minaccia il suicidio. La compagna morta dopo volo dal 4° piano : Un uomo ha lanciato una ragazzina di circa 13 anni, che si presume sia la figlia della compagna, dal ponte di un viadotto sull’autostrada A14 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. dopo l’episodio, avvenuto nel pomeriggio di domenica, l’uomo si è appeso al parapetto del viadotto e ha minacciato di gettarsi nel vuoto, non consentendo l’intervento ai soccorritori presenti in zona che al momento stanno cercando di ...

Lancia bambina da un ponte sulla A14 e Minaccia il suicidio : Lancia bambina da un ponte sulla A14 e minaccia il suicidio È accaduto a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove il padre minaccia di gettarsi nel vuoto Parole chiave: francavilla_al_mare ...