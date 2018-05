Millie Bobby Brown | il bacio al fidanzato e l’ironia di Ariana Grande

Ariana Grande : ha commentato una foto di Millie Bobby Brown e ti riconoscerai in pieno nelle sue parole : LOL The post Ariana Grande: ha commentato una foto di Millie Bobby Brown e ti riconoscerai in pieno nelle sue parole appeared first on News Mtv Italia.

Stranger Things - Millie Bobby Brown vuole Leonardo Di Caprio nel cast : Stranger Things, Millie Bobby Brown vuole Leonardo Di Caprio nel cast Andrà in onda il prossimo anno la terza stagione di Stranger Things, la serie originale Netflix firmata dai fratelli...

Millie Bobby Brown vorrebbe Leonardo DiCaprio nel cast di Stranger Things : ‘Ho già in mente un ruolo!’ : Il fatto che faccia ormai parte di diritto del mondo dello spettacolo non le impedisce di sognare proprio come noi: Millie Bobby Brown ha svelato di essere una grande fan di Leonardo DiCaprio, al punto da avere addirittura pensato a un possibile ruolo per il suo ingresso nel cast di Stranger Things. Durante un'intervista con la Press Association la giovane interprete di Eleven/Undici ha parlato di come sarebbe davvero entusiasta se l'attore ...

Pauley Perrette di NCIS è l’attrice più amata della tv americana - più di Emilia Clarke e Millie Bobby Brown : Pauley Perrette di NCIS ha sicuramente lasciato il segno nei cuori dei suoi spettatori: anche se Abby Sciuto uscirà di scena negli ultimi episodi della quindicesima stagione della serie, una classifica riportata da The Wrap ha incoronato la Perrette come attrice più amata della tv americana in primetime. Stilata dalla Q Scores Company, la classifica è basata su alcuni sondaggi sottoposti ai consumatori e utilizzati da diverse aziende come ...

Al via le riprese di Stranger Things 3 - Millie Bobby Brown è tornata sul set per i nuovi episodi - foto - : Sono finalmente partite le riprese di Stranger Things 3, la serie cult di Netflix che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo anno 2019. Primo ciak per i nuovi episodi del format di grande successo dei fratelli Duffer, che negli ultimi mesi hanno affrontato non pochi problemi: le accuse di comportamenti ...

Millie Bobby Brown : ha cancellato le foto di Jacob Sartorius da Instagram dopo un presunto tradimento del fidanzato : Sarebbe già finita la storia tra Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius, che stavano insieme ufficialmente da tre mesi. [arc id=”e6f8810d-ab43-46a8-a25d-95d5b8982d10″] Non ci sono conferme da parte dei due diretti interessati, ma l’attrice di “Stranger Things” (hai visto la cifra incredibile che guadagnerà per la terza stagione?) ha cancellato tutte le foto con il fidanzato che aveva pubblicato su ...

STRANGER THINGS - Shawn Levy anticipa la nuova stagione e Millie Bobby Brown annuncia l'inizio delle riprese! : Dovremo ancora aspettare diversi mesi prima di vedere la terza stagione di STRANGER THINGS e intanto possiamo ingannare l'attesa con qualche piccola anticipazione, in particolare dal produttore Shawn Levy, che ha anticipato la nuova stagione, mentre Millie Bobby Brown ha annunciato l'inizio delle riprese. Continuate la lettura per saperne di più!ARTICOLI CORRELATI: STRANGER THINGS - Svelati i primi dettagli della terza stagione!In occasione ...

Kids’ Choice Awards 2018 - Millie Bobby Brown dedica il premio alle vittime di Parkland : Si sono svolti sabato 24 marzo al Forum di Inglewood, in California, i Kids’ Choice Awards 2018, che in Italia sono in programma per venerdì 30 marzo alle 20.30 su Nickelodeon (canali 605, 606 del bouquet di Sky), l’unico evento al mondo che premia le star preferite dai ragazzi. Quest’anno tra i trionfatori che si sono aggiudicati il dirigibile arancione alla presenza del presentatore d’eccezione John Cena, host della serata per il secondo ...

Millie Bobby Brown - le vittime di Parkland cucite addosso : Diciassette nomi cuciti addosso. Quasi fosse un modo per portare con sé, sul quel palco, proprio il giorno della manifestazione #MarchForOurLives, le giovani vittime della strage di Parkland. È dedicato a Scott, Aaron, Alyssa, Martin, Nicholas, Jaime, Christopher, Luke, Cara, Jina, Joaquin, Alain, Meadow, Helena, Alex, Carmen, Peter il premio che Millie Bobby Brown si è aggiudicata ai Nicklodeon 2018 Kids’ Choice Awards. LEGGI ANCHEMillie Bobby ...

Il discorso di Millie Bobby Brown ai Kids Choice Awards per gli “angeli” del massacro di Parkland : “Questo è per voi” (video) : Millie Bobby Brown ai Kids Choice Awards ha conquistato la giovane platea con un discorso dedicato alle vittime del massacro di Parkland. La giovane star di Stranger Things è salita sul palco indossando una tuta in jeans che portava le scritte "Never again" e "March 4 our lives" ("Marciamo per le nostre vite"), due dei slogan della manifestazione contro l'uso delle armi. Premiata come attrice preferita dal pubblico durante l'evento creato dal ...

Millie Bobby Brown vince il Kids Choice Award 'La mia voce per le vittime di Parkland' - People - Spettacoli : La quattordicenne Millie Bobby Brown , diventata celebre con il personaggio di Undi nella serie tv Stranger Things , ha ricevuto ieri sera il Kids Choice Award, il premio creato dal canale Nickelodeon,...

Millie Bobby Brown : la star guadagnerà una cifra incredibile per “Stranger Things 3” : Stanno per iniziare le riprese della stagione numero 3 di “Stranger Things” e visto il successo della serie, gli attori hanno chiesto un bell’aumento alla produzione. Secondo The Hollywood Reporter, gli attori più giovani del cast – Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp – porteranno a casa 250mila dollari ciascuno per ogni episodio. Ovvero quasi 12 volte quanto hanno guadagnato per ...

Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius cantano insieme e sono adorabili : Se ancora non ti eri perdutamente innamorato della coppia Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius, questo video ti farà definitivamente sciogliere! L’attrice e il cantante stanno insieme, ufficialmente, da un paio di mesi e ieri la star di “Stranger Things” ha condiviso un video mentre canta un brano del fidanzatino “Nothin’ With You” (e già il titolo è super romantico). Alle sue spalle Jacob suona la chitarra e canta ...