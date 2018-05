Milano | morto dopo il trapianto Il gip | «No alla perizia sul cuore»

Morto a Milano l'editore Andrea Dami - pubblicò le avventure di Topo Tip : È Morto a Milano Andrea Dami, editore e autore per ragazzi, inventore di un gran numero di serie, titoli, libri e libri-gioco, ideatore di fiabe amatissime da genitori e bambini. Aveva 57 anni ed era ...

Milano - senzatetto trovato morto nel parcheggio della Rinascente in Piazza Duomo : L'uomo, 64 annni, si sarebbe sentito male in via Agnello, e avrebbe cercato soccorso nei bagni della struttura

Milano - rider chiedono diritti dopo l’infortunio di Francesco : “Lui ha perso una gamba. Non aspetteremo il morto” : “Abolizione del cottimo, del rating e del ranking, con la copertura assicurativa per tutte e tutti”. Queste sono solo alcune delle richieste che i rider milanesi hanno portato mercoledì sera al presidio pubblico davanti a Palazzo Marino per chiedere l’apertura di un tavolo con le aziende delle piattaforme digitali al Comune di Milano. “Quello che è successo a Francesco si poteva evitare”, commenta qualcuno a proposito dell’incidente ...

Smog Milano - Codacons : aria fuorilegge in una scuola su 2 - un morto ogni 15 ore per il biossido di azoto : Da Milano “dati drammatici arrivano dalle ultime rilevazioni compiute, in una scuola/asilo su due i dati dimostrano una concentrazione di NO2 superiore ai limiti di legge“: lo spiega il una nota il Codacons. “Tali dati, soprattutto in considerazione del fatto che sono stati rilevati nelle vicinanze di edifici sensibili, con bambini e ragazzi di piccola età, sono drammatici. Le persone continuano a morire e ammalarsi, senza che ...

A Milano un morto ogni quindici ore per colpa del biossido di azoto dei diesel : Un morto ogni quindici ore per le emissioni fuorilegge di biossido di azoto (NO2), il gas dei diesel delle auto. È il dato elaborato dal dipartimento di epidemiologia del Lazio che, insieme all’associazione Cittadini per l’Aria Onlus, ha mappato la presenza di biossido di azoto in città. E da cui emerge che una scuola su due, a Milano, ha un livell...

Milano - morto dopo un trapianto al San Camillo : serve una nuova perizia sul cuore : Milano L'esame degli esperti disposto dalla procura di Milano non è stato sufficiente. serve una perizia con la formula dell'incidente probatorio sul cuore prelevato al San Raffaele a un ...

SALVATORE LIGRESTI - IL ‘RE DEL MATTONE’ MORTO A Milano/ Da CityLife alla caduta del suo ’impero’ : E' MORTO SALVATORE LIGRESTI, l'immobiliarista e imprenditore si è spento a MILANO all'età di 86 anni: a lungo a capo di Fonsai, è stato al centro di varie inchieste: ascesa e caduta(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:20:00 GMT)

Salvatore Ligresti è morto a Milano/ Dalla fondazione del gruppo Fonsai al crac finanziario : Salvatore Ligresti è morto, l'immobiliarista e imprenditore si è spento a Milano all'età di 86 anni: a lungo a capo di Fonsai, è stato al centro di numerose inchieste(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:09:00 GMT)

MORTO SALVATORE LIGRESTI A Milano/ Il sequestro della moglie e gli scandali giudiziari : SALVATORE LIGRESTI è MORTO, l'immobiliarista e imprenditore si è spento a MILANO all'età di 86 anni: a lungo a capo di Fonsai, è stato al centro di numerose inchieste(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:07:00 GMT)

Morto a Milano Salvatore Ligresti L'immobiliarista aveva 86 anni : È Morto in un ospedale milanese Salvatore Ligresti , l'ingegnere originario di Paternò. È quanto apprende l'Adnkronos. L'immobiliarista, a lungo a capo della galassia assicurativa Fonsai, è stato ...

Salvatore Ligresti è morto/ Milano - l'immobiliarista e imprenditore aveva 86 anni : Salvatore Ligresti è morto, l'immobiliarista e imprenditore si è spento a Milano all'età di 86 anni: a lungo a capo di Fonsai, è stato al centro di numerose inchieste(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:10:00 GMT)

Morto a Milano Salvatore Ligresti L'immobiliarista aveva 86 anni : È Morto in un ospedale milanese Salvatore Ligresti, l'ingegnere originario di Paternò. È quanto apprende l'Adnkronos. L'immobiliarista, a lungo a capo della galassia...

Milano - è morto l’immobiliarista Salvatore Ligresti : Milano, è morto l’immobiliarista Salvatore Ligresti L'ingegnere, originario di Paternò, è morto in un ospedale milanese. Aveva 86 anni Parole chiave: Salvatore_Ligresti ...

Morto a Milano Salvatore Ligresti. L'immobiliarista aveva 86 anni : È Morto in un ospedale milanese Salvatore Ligresti, l'ingegnere originario di Paternò. È quanto apprende l'Adnkronos. L'immobiliarista, a lungo a capo della galassia...