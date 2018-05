Milano | Il sindaco Giuseppe Sala prosciolto | “Nessuna violazione di legge”

Milano - Patera : "Stop pettegolezzi - sarò sindaco Basiglio per dare svolta a Comune" : "C'è un giornale che ha fatto, e continua a fare, la sua fortuna su Berlusconi e tira fuori ciclicamente storie, intrecci e pettegolezzi. Sono appunto pettegolezzi e tali restano per me". Non ci sta ...

Ema - sindaco Milano : pronti se Amsterdam non rispetta i tempi : Sul "processo della relocation della sede dell'agenzia del farmaco Ema da Londra ad Amsterdam" bisogna "assicurare un monitoraggio stringente ed effettivo", in particolare "sul rispetto delle ...

Lirica : sindaco Verona - possibili collaborazioni tra Arena e Scala Milano : Verona, 7 mag. (AdnKronos) - Visita in Arena per il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano Alexander Pereira che, nel pomeriggio, è stato accompagnato nell’anfiteatro scaligero dal sindaco Federico Sboarina e dal sovrintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia. Con loro anche il diretto

Milano - il sindaco in pressing : «Decisione sui Giochi entro l'estate» : «Se prima delle vacanze il governo che verrà non dovesse candidare una città i tempi diventano molto stretti». Il sindaco Beppe Sala torna sulla candidatura per i Giochi invernali del 2026. Qualsiasi ...

Milano : sindaco Rescaldina - trovata sistemazione per sfollati : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Tutte le famiglie sfollate dopo l'esplosione di una palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, hanno trovato una soluzione per passare la notte. La famiglia di quattro persone che abitava nell'appartamento dove è avvenuta l'esplosione non è ancora fuori pericolo. M

Milano : sindaco Rescaldina - 30 sfollati - tante le offerte per ospitarli : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – “Sono trenta le persone che non potranno fare ritorno a casa”, dopo che un’esplosione ha sventrato un’abitazione in via Brianza a Rescaldina, comune in provincia di Milano, causando nove feriti, tra cui quattro bambini. Lo spiega, interpellato dall’Adnkronos, il sindaco Michele Cattaneo. Il crollo, forse dovuto a una fuga di gas, “ha interessato l’intero caseggiato, ...

Expo - Sala prosciolto da abuso d'ufficio/ Ultime notizie : "il fatto non sussiste" - sindaco Milano "contento" : Expo, Sala prosciolto da abuso d'ufficio: per il gup di Milano, "il fatto non sussiste". Le accuse della procura e la reazione del primo cittadino. Le Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:48:00 GMT)

