Milano | droga dello stupro Gli accusati | «Non abbiamo dato niente a nessuno»

Milano - stuprata dopo la droga messa nel drink : la vittima in aula racconta la notte da incubo : Davanti ai giudici ha ripercorso le tappe della notte da incubo durante la quale venne stuprata dopo aver bevuto un drink corretta con droga. 'Quella notte ero molto confusa, ho provato una sensazione ...

Milano : peculato - droga e calunnia - arrestati tre carabinieri : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Tre carabinieri sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano, per vari reati tra cui peculato, detenzione illecita di sostanza stupefacente, calunnia, arresto illegale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. I tre militari sono stati arrestati oggi a Cassano d’Adda, dove erano in servizio, dai carabinieri ...

Milano - William ucciso a coltellate dopo notte di alcol e droga : quella frase di troppo alla fidanzata del killer : Una notte di cocaina, alcol e sangue, alla periferia nord-est di Milano, si è conclusa malissimo: Matteo Villa , 28 anni, ha ucciso a coltellate il 22enne William Lorini , che si difendeva con una ...

Milano : trovato con 7 - 7 chili droga e 186.600 euro dopo arresto del padre : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - dopo l'arresto del padre è stato perquisito e trovato in possesso di 7,7 chili tra marijuana e hashish, e di 186.600 euro in contanti, e per un giovane sono scattate le manette da parte degli uomini della Squadra mobile della questura di Milano. Il ragazzo è stato rintr

Shaboo a Milano - la droga di Breaking Bad : «Effetti choc sul corpo» Video : Si chiama Shaboo , o Crystal Meth , ed è una droga potentissima, dieci volte più forte della cocaina. Ne ha parlato Le Iene , sottolineando come la Shaboo, diffusissima negli Stati Uniti , resa ...

Milano - 21enne ucciso in strada dopo una serata di alcol e droga. Arrestato un amico : Hanno trascorso la serata insieme a Milano, bevendo alcol e assumendo cocaina. Poi fra i due è scoppiata una lite, terminata con la morte di William Lorini, 21 anni. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane è stato ucciso con due coltellate all’addome dall’amico di sei anni più grande, Marco Villa, per cause ancora da chiarire. L’uomo è stato Arrestato. Come riporta Milano Today, i due giovani sono amici e titolari ...

Milano - droga per i ragazzini - quattro arresti. Il covo segnalato alla polizia con l'app : alla fine, nella tarda serata, una volta tornati in questura, i poliziotti hanno impiegato quasi un'intera pagina di verbale solo per stilare l'elenco dello «stupefacente posto sotto sequestro». ...

Milano : segnalazione via app YouPol - 4 arresti e un chilo di droga sequestrata : Milano, 14 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano quattro giovani di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato un chilogrammo di droga a seguito di una segnalazione tramite l’applicazione YouPol della polizia di Stato. Inoltre una ragazza di 18

Isola dei famosi e droga - la modella nei guai : 23 arresti per cocaina a Milano - tra i clienti ex del Grande Fratello : Una ex star dell' Isola dei famosi coinvolta in una brutta storia di spaccio di droga a Milano . È il risultato della inchiesta The Hole , che ha portato a 23 arresti per traffico di cocaina e che ha ...