Milan | Raiola spiazza tutti | dichiarazioni clamorose sul futuro di Donnarumma

Donnarumma al Liverpool? / Klopp incontra Raiola - ma spunta anche il Napoli per il portiere del Milan : Donnarumma al Liverpool? Klopp incontra Raiola, ma spunta anche il Napoli dove il calciatore sarebbe spinto direttamente dall'agente che proverebbe a convincere il presidente De Laurentiis.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:39:00 GMT)

Pugno duro della FIGC - aperta un’indagine su Raiola : chiesti documenti al Milan : Potrebbero esserci seri guai in vista per il noto procuratore Mino Raiola: la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha aperto un’inchiesta nei suoi confronti. Il massimo organo calcistico italiano vuole vederci chiaro sul noto e famelico procuratore, spesso protagonista di dichiarazioni e atteggiamenti oltre il limite del consentito. Si ricorda infatti la nota querelle con la Nazionale Italiana per la mancata convocazione del suo assistito ...

Braccio di ferro per Donnarumma : il Milan lo valuta 70 milioni - Raiola 30 : Come scrive la Gazzetta dello Sport , la base d'asta per la società rossonera sono 70 milioni di euro , la stessa cifra che, in un primo momento, era stata pensata come clausola rescissoria da ...

Donnarumma - dopo Juventus Milan la cessione?/ Dalla Francia : contatti tra Psg e Raiola. E Letta lo attacca... : Donnarumma, dopo Juventus-Milan finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:36:00 GMT)

Milan-Donnarumma - la versione del club sul rapporto con Raiola : Come racconta La Gazzetta dello Sport , dal Milan filtra una versione chiara sul fronte Donnarumma . C'è soddisfazione per averlo trattenuto un anno fa e si punta ancora su di lui, ma soprattutto la dirigenza ci tiene a far sapere ...

Raiola contro la Nazionale italiana e tifa Reina titolare per il Milan Video : #Raiola ha sferrato un ennesimo attacco, questa volta alla #Nazionale Maggiore dell'Italia, in attesa delle due amichevoli contro Argentina ed Inghilterra, per la non convocazione di Mario Balotelli, attuale punta del Nizza in scadenza del contratto, da parte del Commissario Tecnico ad interim Gigi Di Biagio: Abbiamo una selezione che fa schifo, piena di gente scarsa, ha affermato l'italo-olandese. Siamo dispiaciuti per la mancata convocazione ...

RAIOLA/ "Spero in Reina titolare al Milan - ma serve Buffon in azzurro? Se a Balotelli non bastano i gol..." : RAIOLA: “La nazionale fa schifo senza Balotelli". Il duro attacco del procuratore dopo la mancata convocazione in azzurro del suo attaccante da parte di Gigi Di Biagio. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:08:00 GMT)

Raiola - spero Reina titolare nel Milan.. : ANSA, - ROMA, 20 MAR - "spero che giochi Reina titolare l'anno prossimo nel Milan". Mino Raiola 'tifa' per il portiere spagnolo ed implicitamente l'agente di Gigio Donnarumma ha ripetuto una volta di ...

