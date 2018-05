Milan | giorni decisivi | aumento di capitale di Yonghong Li o passaggio a Elliot Gli

Il futuro della plastica - due giorni di discussione a Milano : Milano - Il futuro della plastica, lo stato di salute del settore della trasformazione e le sfide che deve affrontare sono al centro del convegno 'A circular future with plastics', in programma a ...

Milan - mercato sospeso e rifinanziamento : giorni di tensione : In ogni caso, alla decisione si potrebbe fare appello solo presso il Tribunale Arbitrale dello Sport, il Tas di Losanna, chiedendo una procedura di estrema urgenza. Come finirebbe? Impossibile dirlo, ...

Piano City Milano - al via venerdì 18 l’amata tre giorni che trasformerà la città in una sala da concerti : Milano torna a essere Piano City. Si aprirà venerdì 18 maggio alle 21 alla Galleria d’Arte Moderna (Gam) di porta Venezia, l’edizione 2018 della manifestazione che per tre giorni trasformerà il capoluogo lombardo e i dintorni in un’inedita sala da concerti. Oltre 50 le ore di musica in programma, per un totale di 470 concerti sia nei luoghi storici del festival che in spazi sempre nuovi, quasi a rispecchiare una città dalle ...

Milano Coffee Festival - la tre giorni dedicata al caffè : La città di Milano rende omaggio all’unica bevanda che può ragionevolmente contendere al vino il primo posto nel cuore degli italiani: il caffè, ovviamente. Dal 19 al 21 maggio gli spazi di Base, al 54 di via Tortona, ospiteranno infatti l’edizione d’esordio del Milano Coffee Festival, che si preannuncia come “il primo grande evento dedicato alla cultura del caffè espresso italiano”. Una manifestazione ad alto tasso di ...

Korea Week : 5 giorni a Milano per scoprire il paese : Nato negli anni '40 e '50, sport nazionale in Corea del Sud, conta il maggior numero di praticanti in tutto il mondo. Danze tradizionali e moda saranno protagoniste mercoledì 30 maggio: a partire ...

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di eventi per la socialità (3) : (AdnKronos) - Dopo la giornata iniziale, il programma prevede oltre cinquanta iniziative organizzate da cittadini e associazioni: incontri di testimonianza delle voci dei protagonisti dell’Italia senza muri e di approfondimento di buone pratiche in collaborazione con enti del terzo settore e stakeho

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di eventi per la socialità (2) : (AdnKronos) - La diocesi di Milano "riconosce nell’iniziativa 'Insieme senza muri' uno stimolo e un invito a rendere Milano sempre più laboratorio di pace e di fratellanza tra diversi - afferma Monsignor Luca Bressan, vicario per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale della Diocesi di

Milano : al via ‘Insieme senza muri’ - 35 giorni di eventi per la socialità : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Trentacinque giorni di iniziative all’insegna dell’integrazione e dell’incontro. Milano torna a riaffermare la sua identità di città accogliente e inclusiva attraverso la rassegna ‘Insieme senza muri’ che, dopo la marcia del 20 maggio 2017 che ha portato in piazza centomila persone, si rinnova nel 2018 e mette in campo un palinsesto che si svilupperà nell’arco di oltre un ...

Milano : Polizia controlla quasi 600 persone in due giorni (2) : (AdnKronos) - I controlli della Polizia di Stato di cui sopra sono stati effettuati dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato 'Garibaldi/Venezia' - nell’ambito del protocollo Penelope - nella zona di via Benedetto Marcello, via Vittorio Veneto, Via Lecco e via Lazzaro Papi;

Milano : Polizia controlla quasi 600 persone in due giorni : Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Nelle ultime 48 ore la Polizia di Stato di Milano, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ha controllato 516 persone di cui 160 stranieri; ispezionato 12 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per un totale di 6mila euro; controllato 1.159 autovettur

Milano : due giorni di eventi e incontri con Graphic Art : Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Nell’ambito del palinsesto culturale Novecento Italiano, il Comune di Milano - Cultura e la Soprintendenza del Castello Sforzesco, in collaborazione con Electa, presentano 'Milano Graphic Art' a cura di Claudio Salsi, Giovanna Mori e Alessia Alberti. Due giorni di eventi

Surf e skate : a Milano tre giorni di rassegna fra cinema e prove libere : Presente anche uno spazio dedicato a chi vuole avvicinarsi allo skate , un Art show per presentare alcuni artisti e fotografi del mondo Surf e skate e il collettivo di grafici e illustratori Filler ...

Street Photo - ultimi tre giorni a Milano per il meglio della fotografia di strada e documentaria contemporanea : ultimi tre giorni di Street Photo Milano, il primo festival italiano di fotografia documentaria. Fino al 6 maggio sarà infatti possibile visionare un’esposizione d’eccezione (ore 10-21) allo Spazio Edit di via Maroncelli 14 a Milano, un tempo sede dell’Agenzia Fotografica Grazia Neri. Con un biglietto da 5 euro, valido per tutta la durata della kermesse meneghina, sarà possibile seguire un vero e proprio percorso fotografico ...